Небувала активність Сонця

Скупчення сонячних плям поблизу сонячного екватора випромінюють інтенсивні сплески енергії частина з яких потрапляють в бік Землі, інформує Техно 24. Лише за останню добу Сонце випустило шість спалахів М-класу і один спалах Х-класу.

А тим часом Таємничі вибухи на Сонці регулярно нищать озоновий шар Землі й можуть зробити це знову

На початку цього року спостерігалися найпотужніші за останні десятиліття геомагнітні бурі, які класифікуються на рівні "екстремальних" за шкалою G5. Майбутні бурі, хоча й не очікується, що вони досягнуть таких екстремальних рівнів, все ж прогнозуються вражаючими, а деякі з них досягнуть категорії G3 "сильні".

Така підвищена сонячна активність пояснюється явищем, відомим як CME-канібал, коли швидша за швидкістю CME наздоганяє і поглинає повільнішу, утворюючи єдину масивну хвилю сонячного матеріалу.

Очікується, що пік впливу цього CME-канібала припаде на 30 липня, внаслідок чого полярні сяйва можна буде побачити в Північній півкулі та деяких регіонах Південної півкулі.

Як це впливає на Землю?

Зазвичай більшість таких спалахів та викидів оминають нашу планету проходячи повз, але чимала їх частина потрапляє в зону обертання Землі. Такі спалахи супроводжуються викидами корональної маси Сонця та спектром випромінювання від рентгенівського до ультрафіолетового, які часто спричиняють короткочасні відключення зв'язку на Землі.

Спалахи класу X є найпотужнішими спалахами , які може генерувати наше Сонце.

, які може генерувати наше Сонце. Спалахи класу M є дещо менш інтенсивними, однак все ще доволі сильними.

Хоча ця сонячна активність навряд чи може суттєво порушити повсякденне життя на Землі, але, потрапляючи в магнітосферу планети, CME можуть викликати геомагнітні бурі. Ці бурі можуть викликати значні збурення в магнітному полі Землі, верхніх шарах атмосфери та плазмовому середовищі.

Поява полярних сяйв

Одним з найбільш візуально приголомшливих ефектів цих взаємодій є полярні сяйва. Частинки від CME і сонячного вітру зіштовхуються з магнітним полем Землі, прискорюючись вздовж силових ліній магнітного поля до полюсів.

Коли ці частинки взаємодіють з іоносферою Землі, вони створюють красиве сяйво, що змінює колір залежно від того, які частинки беруть участь у взаємодії. В останні роки полярні сяйва можна спостерігати навіть в таких регіонах, де раніше їх не помічали.

Наприклад ці явища почастішали в Україні де їх в різній інтенсивності можна побачити майже в усіх регіонах.

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Цікаво, що нові CME виникають внаслідок побіжного удару, оскільки сонячні плями спочатку не були вирівняні проти Землі. Згодом обертання Сонця вирівняло ці плями. Оскільки Сонце перебуває на піку своєї активності, є всі підстави вважати, що найближчим часом доведеться спостерігати низку не менш вражаючих сонячних подій.