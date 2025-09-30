Магнитные бури 30 сентября: что нужно знать

Еще со вчерашнего дня, 29 сентября, Земля испытывает влияние усиленного солнечного ветра. Все началось с магнитной бури слабого уровня G1, который сохранялся примерно до восьми утра 30 сентября. С этого момента показатели начинают расти, пишет 24 Канал со ссылкой на SpaceWeatherLive.

О 8:15 по киевскому времени ученые сообщили об усилении магнитной бури до уровня G2. Это все еще неощутимо в Украине, но в высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

Уже в 9:45 появилось сообщение об очередном усилении магнитной бури до G3. На этом уровне может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты.

По состоянию на 10:40 буря все еще находится на уровне G3, который уже может влиять на северные области Украины.

Однако, северного сияния мы не увидим. И не только потому, что сейчас день, а Украина в основном закрыта густыми облаками. Род в том, что основной "удар" пришелся на Северную Америку. По сообщениям очевидцев, которые приводит Spaceweather, в Канаде полярные сияния появились сразу после захода солнца и не прекращаются до сих пор.



Эта схема показывает области планеты, где сейчас можно видеть северное сияние, которое является следствием магнитной бури 30 сентября / Изображение NOAA/SpaceWeatherLive

Почему происходит эта магнитная буря?

Ученые не сообщали ни об одном корональном выбросе массы, поэтому вероятнее всего причиной являются две корональные дыры, которые открылись на Солнце недалеко друг от друга, выбрасывая на Землю увеличенное количество солнечного ветра. CH1320 находится в районе экватора, тогда как CH1321 разместилась немного южнее. Эти объекты связаны с явлением CIR – ударными волнами, которые образуются путем объединения базового солнечного ветра с усиленным излучением корональной дыры. Обычно это вызывает возмущения уровня G1 или G2, но в очень редких случаях может достигать G3.

Именно такой редкий случай наблюдается сейчас. Его название – эффект Рассела-Макферрона. В течение недель вокруг равноденствия магнитное поле Солнца может соединяться с магнитным полем Земли, что позволяет солнечному ветру гораздо легче проникать в магнитосферу Земли. Именно это соединение может питать ослепительные полярные сияния без необходимости корональных выбросов.

Что дальше?

Ученые не публиковали никаких конкретных прогнозов о прекращении или продолжении этой бури, но данные NOAA пока показывают отсутствие каких-либо возмущений завтра, 1 октября.