Это будут изучать годами: недавние полярные сияния могут быть самыми масштабными за 500 лет

Яркие полярные сияния, которые недавно наблюдали миллионы людей по всему миру, распространились на рекордно большую территорию, накрывая страны, которые никогда ранее не наблюдали таких явлений, или которым везет их видеть крайне редко. В NASA говорят, что это было одно из самых масштабных световых шоу за последние 500 лет, которое, возможно, достигло даже экватора.

Новые рекорды

Полярные сияния, которые также достигли и Украины, были вызваны самой мощной геомагнитной бурей на Земле за последние два десятилетия. В свою очередь эти возмущения были вызваны мощными вспышками на Солнце, которые породили корональные выбросы массы. Объединившись в одну гигантскую волну плазмы, они несколько дней неслись в нашу сторону, а затем врезалась в планету, временно ослабив магнитосферу.

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Как позже отметили ученые, не менее 5 вспышек мощного Х-класса вырвались из гигантского солнечного пятна AR3664, которое в то время было более чем в 15 раз шире Земли, установив рекорд за последние 10 лет.

Геомагнитная буря, возникшая в результате, в основном была классифицирована как G4, или "сильная", что является вторым самым высоким классом геомагнитной бури. Но в двух случаях буря временно достигала "экстремальных" условий G5.

Ее даже сравнили с мощностью знаменитого "события Керрингтона" 1859 года – самой мощной геомагнитной бури в истории, которая вызвала полярные сияния на юге, вплоть до Кубы и Гавайских островов, а также привела к отключению электричества на многие часы, телеграфов и многочисленным другим неприятным последствиям для тогдашних примитивных технологий.

– самой мощной геомагнитной бури в истории, которая вызвала полярные сияния на юге, вплоть до Кубы и Гавайских островов, а также привела к отключению электричества на многие часы, телеграфов и многочисленным другим неприятным последствиям для тогдашних примитивных технологий. Майская буря была также первым случаем, когда Земля пережила условия G5 со времен Великих штормов на Хэллоуин 2003 года.

К счастью, этот сверхмощный шторм не вызвал никаких серьезных проблем с технологиями на Земле, кроме временных перебоев в работе спутников и связи. Однако он раскрасил значительную часть неба планеты яркими, разноцветными полярными сияниями, поскольку ослабленная магнитосфера позволила большому количеству солнечного излучения бомбардировать верхние слои атмосферы и возбуждать молекулы газа.

Эти световые шоу охватили огромные территории обоих полушарий Земли и были "возможно, одним из самых сильных проявлений полярных сияний, зафиксированных за последние 500 лет", – написали представители NASA в своем заявлении.

Мы будем изучать это событие годами. Это поможет нам проверить пределы наших моделей и понимания солнечных штормов,

– говорит Тереза Ньевес-Чинчилла, которая исполняет обязанности директора Управления NASA по анализу космической погоды.

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Обычно полярные сияния случаются только в полярных регионах, где магнитосфера Земли самая слабая. Однако во время больших геомагнитных бурь солнечное излучение может достигать значительно дальше.

В Северном полушарии полярные сияния от последнего шторма были замечены в значительной части Европы.

Тем временем в Южном полушарии полярные сияния были замечены к северу от Галапагосских островов, которые частично пересекают экватор , написал фотограф полярных сияний Крис Викленд на X. Однако, это наблюдение не было подтверждено ни одной научной организацией или новостными сайтами.

, написал фотограф полярных сияний Крис Викленд на X. Однако, это наблюдение не было подтверждено ни одной научной организацией или новостными сайтами. Полярные сияния также были замечены в Южном полушарии вплоть на севере Новой Каледонии — островного государства в Тихом океане между Австралией и Тонга. Местный фотограф Фредерик Демуленс сделал потрясающие снимки розовых огней, заполнивших небо, которые, вероятно, являются первыми фотографиями полярного сияния, когда-либо сделанными на острове.



Южное полярное сияние в Новой Каледонии / Фото Фредерик Демулен



Южное полярное сияние в Новой Каледонии / Фото Фредерик Демулен

Насколько нам известно, последний раз наблюдатели неба видели полярные сияния в этом районе во время события Керрингтона в сентябре 1859 года, когда полярные сияния наблюдали с корабля в Коралловом море,

– рассказал Spaceweather.com Хисаши Хаякава, ученый по космической погоде из Университета Нагои в Японии.

Геомагнитная буря была настолько сильной, что магнитные возмущения также были зафиксированы обсерваториями на морском дне у атлантического и тихоокеанского побережья Канады на глубине до 4,3 километра, но сильнее всего на глубине 25 метров.

14 мая то же самое солнечное пятно вызвало солнечную вспышку магнитудой X8,7 – самый мощный взрыв текущего солнечного цикла. Однако эта вспышка не повлияла на Землю.

Беспрецедентный уровень солнечной активности является результатом вхождения Солнца в самую активную фазу своего примерно 11-летнего цикла активности, известную как солнечный максимум, который наступил раньше, чем предполагалось, и сейчас является более активным, чем ученые изначально ожидали.