Астрономические явления, в частности затмения, занимали важное место в культуре майя. Это видно из тщательности, с которой они вели свои календари. Среди немногих текстов, сохранившихся после сожжения рукописей испанскими конкистадорами и священниками, есть Дрезденский кодекс – одна из четырех аутентичных иероглифических книг майя наряду с Мадридским, Парижским и Грольерским кодексами. Вероятнее всего созданный в XI–XII веках вблизи Чичен-Ицы, он содержит записи по истории региона и таблицы движения Луны и Венеры. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

Как майя поддерживали точность своих таблиц?

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, Джон Джастесон из Университета Олбани и Джастин Лоури из SUNY-Plattsburgh проанализировали страницы 51 и 58 Дрезденского кодекса, где расположены таблицы солнечных и большинства лунных затмений. Эти записи охватывают период от VIII до XVIII века и отличаются исключительной точностью. Подобный раздел есть и в Мадридском кодексе, однако он больше связан с аграрными циклами.

Как пишет ArsTechnica, календари майя вели специалисты – "daykeepers". Лоури отмечает: они внимательно отслеживали затмения, проводили обряды и встраивали явления в мировоззрение. Поэтому вопрос, как именно создана таблица, стал центральным в работе.

Исследователи математически смоделировали прогнозирование затмений, которое использовано в кодексе, и сравнили результаты с историческими данными NASA. Они проанализировали 145 солнечных затмений, которые были видимы в регионе майя между 350 и 1150 годами н.э. Вывод неожиданный: таблица затмений возникла не как отдельная система, а как производная от более широкой таблицы последовательных лунных месяцев.

Структура оказалась ключевой. Цикл из 405 лунных месяцев – это 11 960 дней, что точно совпадает с 46 циклами 260-дневного календаря Тцолкина. Благодаря этому daykeepers могли точно определять даты новых и полных месяцев на длинные периоды. А поскольку солнечные затмения происходят лишь в день новолуния, точное предсказание новолуния давало приблизительную вероятность затмения – примерно один шанс из семи.

Важно, что майя знали о постепенном накоплении погрешности и регулярно корректировали таблицы. Лоури объясняет: современная наука оперирует секундами, тогда как майя делали прогнозы до дня – но очень надежно. Зато они не перезапускали таблицу с одной точки каждый раз, ведь это уменьшило бы точность. Вместо этого использовали систему наложенных друг на друга блоков данных, позволяя перезапускать таблицу в двух проверенных точках – на 358-м или на 223-м молодом человеке. Первая давала наиболее точное завышение цикла, вторая – самое точное занижение.

Раньше считалось, что таблица отрабатывается до конца и потом переписывается заново. Но моделирование показало: в этом случае майя неизбежно пропускали бы затмения. Корректировка внутри цикла полностью устраняла эту проблему.

Лоури подчеркивает, что такая система – это пример настоящего научного подхода, положенного на религиозную традицию. На протяжении тысячелетия жрецы майя фиксировали затмения каждые пять-шесть месяцев, несмотря на войны, кризис или внешние завоевания. Их достижение заключается не в том, что календарь стал точнее, а в том, что они сумели сохранить его точность в долгой перспективе.

Действительно ли исчез народ майя?

На территории Центральной Америки и полуострова Юкатан с 1800 года до нашей эры жило племя майя. Они создали целую цивилизацию с городами, храмами, пирамидами и дворцами. Однако между 800 и 1000 годами нашей эры майя начали исчезать. Более того, примерно с 1517 по 1697 годы испанские захватчики (конкистадоры) начали уничтожать то, что осталось от цивилизации майя.

Сегодня многие ученые сходятся во мнении, что цивилизация майя существует и сегодня. Упала политическая система майя, а не их общество. У майя не было единого центрального лидера и не было единого государства, как это происходило в Древнем Риме. Их цивилизация состояла из множества небольших государств, каждое из которых было сосредоточено вокруг города. Хотя эти города-государства имели сходство в культуре и религии, у каждого из них были свои местные лидеры, некоторые мощнее других.