Что теперь известно о метеорите?

Уникальный космический артефакт, названный метеоритом МакДоноу, стал объектом внимания ученых после того, как 26 июня 2025 года он ворвался в атмосферу Земли, взорвался ярким болидом и попал в дом. Обломок весом всего 50 граммов оставил заметный след на полу дома, пробив крышу. Исследователи, возглавляемые планетарным геологом Скоттом Гаррисом, получили 23 грамма этого материала для детального анализа, пишет 24 Канал со ссылкой на Университет Джорджии.

Смотрите также Горящий метеор весом более тонны взорвался в небе США, а обломки пробили жилой дом

По результатам оптической и электронной микроскопии, метеорит относится к L-типу обычных хондритов – каменистых пород, образовавшихся в начале Солнечной системы. Ученые установили, что этот объект сформировался примерно 4,56 миллиарда лет назад, что превышает возраст Земли, который оценивают в 4,54 миллиарда лет. Это делает метеорит МакДоноу одним из древнейших известных материалов, попавших на нашу планету.



Метеорит повредил крышу дома / Фото опубликовано Университетом Джорджии



След метеорита на полу дома / Фото опубликовано Университетом Джорджии

Исследования показали, что метеорит происходит из главного пояса астероидов, расположенного между орбитами Марса и Юпитера. Вероятно, примерно 470 миллионов лет назад большой астероид в этой зоне космоса потерпел катастрофическое разрушение, в результате чего отдельные его фрагменты, в том числе и метеорит МакДоноу, направились в нашу сторону.

Анализ обломков продолжается. Они могут содержать информацию об условиях, существовавших в Солнечной системе до образования планет. По словам ученых, такие объекты являются своеобразными капсулами времени, которые позволяют заглянуть в эпоху, когда формировались планеты и астероиды. Метеорит МакДоноу хранится в Университете Джорджии для дальнейших исследований, которые могут пролить свет на химический состав и физические процессы ранней Солнечной системы.

Отметим, что обычные хондриты, к которым относится этот метеорит, составляют около 80% всех метеоритов, падающих на Землю. Они содержат хондры – мелкие сферические включения, которые являются одними из древнейших твердых материалов в Солнечной системе.