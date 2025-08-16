Що тепер відомо про метеорит?

Унікальний космічний артефакт, названий метеоритом МакДоноу, став об’єктом уваги вчених після того, як 26 червня 2025 року він увірвався в атмосферу Землі, вибухнув яскравим болідом і влучив у будинок. Уламок вагою лише 50 грамів залишив помітний слід на підлозі оселі, пробивши дах. Дослідники, очолювані планетарним геологом Скоттом Гаррісом, отримали 23 грами цього матеріалу для детального аналізу, пише 24 Канал з посиланням на Університет Джорджії.

За результатами оптичної та електронної мікроскопії, метеорит належить до L-типу звичайних хондритів – кам’янистих порід, що утворилися на початку Сонячної системи. Науковці встановили, що цей об’єкт сформувався приблизно 4,56 мільярда років тому, що перевищує вік Землі, який оцінюють у 4,54 мільярда років. Це робить метеорит МакДоноу одним із найдавніших відомих матеріалів, що потрапили на нашу планету.



Метеорит пошкодив дах будинку / Фото опубліковане Університетом Джорджії



Слід метеорита на підлозі будинку / Фото опубліковане Університетом Джорджії

Дослідження показали, що метеорит походить із головного пояса астероїдів, розташованого між орбітами Марса та Юпітера. Ймовірно, приблизно 470 мільйонів років тому великий астероїд у цій зоні космосу зазнав катастрофічного руйнування, внаслідок чого окремі його фрагменти, зокрема й метеорит МакДоноу, спрямувались у наш бік.

Аналіз уламків триває. Вони можуть містити інформацію про умови, що існували в Сонячній системі до утворення планет. За словами вчених, такі об’єкти є своєрідними капсулами часу, які дозволяють зазирнути в епоху, коли формувалися планети й астероїди. Метеорит МакДоноу зберігається в Університеті Джорджії для подальших досліджень, які можуть пролити світло на хімічний склад і фізичні процеси ранньої Сонячної системи.

Зазначимо, що звичайні хондрити, до яких належить цей метеорит, становлять близько 80% усіх метеоритів, що падають на Землю. Вони містять хондри – дрібні сферичні включення, які є одними з найдавніших твердих матеріалів у Сонячній системі.