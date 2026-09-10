В 2009 году Microsoft продемонстрировала концепт устройства под названием Courier. Компания так и не довела его до серийного производства, а проект закрыли менее чем через год. Однако видео с демонстрацией гаджета сегодня выглядит на удивление актуально. Об этом пишет 9to5mac.

Что Microsoft показала еще в 2009 году?

Причина – сходство некоторых идей Courier с тем, как Apple реализовала взаимодействие программ и контента на своем новом складном смартфоне iPhone Duo.

Автор материала Бен Лавджой из 9to5Mac обратил внимание на то, что концепт Microsoft демонстрировал не просто устройство с двумя частями экрана. Значительная часть замысла была связана именно с программным обеспечением и способом взаимодействия пользователя с информацией.

Courier напоминал небольшой цифровой блокнот с двумя экранами, соединенными шарниром. Пользователь мог работать с информацией на обеих частях устройства, перемещая элементы между ними. Именно эта особенность сегодня привлекает наибольшее внимание.

Почему концепт Microsoft похож на iPhone Duo?

Один из примеров, который приводит Лавджой, – это перетаскивание части фотографии с одной стороны экрана в другое приложение на противоположной половине устройства. В демонстрационном видео Courier Microsoft показывала подобный принцип работы. Пользователь мог взаимодействовать с объектами на одном экране и переносить их в другую область рабочего пространства.

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На первый взгляд это может показаться обычным жестом drag-and-drop. Однако для складных смартфонов такое взаимодействие имеет важное значение. После разложения устройства перед пользователем фактически появляется большее рабочее пространство, а две части дисплея могут выполнять разные функции.

Именно тесная интеграция аппаратного и программного обеспечения, по мнению автора 9to5Mac, является одной из ключевых особенностей современного подхода Apple к складным устройствам. Ирония заключается в том, что Microsoft продемонстрировала подобное видение задолго до того, как технология стала достаточно зрелой для массового смартфона.

Почему Microsoft не выпустила Courier?

Несмотря на амбициозную концепцию, Courier остался лишь прототипом. Microsoft прекратила работу над проектом менее чем через год после его демонстрации.

Впоследствии компания реализовала часть схожих идей в своих продуктах линейки Surface. Однако Courier в первоначальном виде так и не стал коммерческим устройством.

Это особенно интересно на фоне современных складных смартфонов. В 2009 году устройства с двумя экранами были скорее футуристической концепцией, а программное обеспечение для них не имело достаточной экосистемы. Сегодня же производители могут сочетать складные дисплеи, адаптивные интерфейсы и функции перетаскивания контента между приложениями.

Поэтому говорить, что Microsoft буквально "изобрела iPhone Duo", было бы неправильно. Сам Лавджой называет такой заголовок шуткой: Microsoft не довела Courier до готового продукта. В то же время старое видео показывает, насколько далеко вперед компания заглянула в 2009 году. Идеи, которые тогда казались концепцией из будущего, сегодня уже можно увидеть в вполне реальных устройствах.

В этом и заключается главное отличие между Courier и современным подходом Apple. Microsoft первой показала часть концепции, но именно Apple смогла довести подобную интеграцию между аппаратной конструкцией и операционной системой до уровня готового потребительского продукта.