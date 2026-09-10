У 2009 році Microsoft продемонструвала концепт пристрою під назвою Courier. Компанія так і не довела його до серійного виробництва, а проєкт закрили менш ніж за рік. Однак відео з демонстрацією гаджета сьогодні виглядає напрочуд актуально. Про це пише 9to5mac.

Що Microsoft показала ще у 2009 році?

Причина – схожість деяких ідей Courier із тим, як Apple реалізувала взаємодію програм і контенту на своєму новому складному смартфоні iPhone Duo.

Автор матеріалу Ben Lovejoy з 9to5Mac звернув увагу на те, що концепт Microsoft демонстрував не просто пристрій із двома частинами екрана. Значна частина задуму була пов'язана саме з програмним забезпеченням та способом взаємодії користувача з інформацією.

Courier нагадував невеликий цифровий блокнот із двома екранами, з'єднаними шарніром. Користувач міг працювати з інформацією на обох частинах пристрою, переміщуючи елементи між ними. Саме ця особливість сьогодні привертає найбільше уваги.

Чим концепт Microsoft схожий на iPhone Duo?

Одним із прикладів, який наводить Lovejoy, є перетягування частини фотографії з одного боку екрана до іншої програми на протилежній половині пристрою. У демонстраційному відео Courier Microsoft показувала подібний принцип роботи. Користувач міг взаємодіяти з об'єктами на одному екрані та переносити їх в іншу область робочого простору.

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На перший погляд це може здатися звичайним жестом drag-and-drop. Однак для складних смартфонів така взаємодія має важливе значення. Після розкладання пристрою перед користувачем фактично з'являється більший робочий простір, а дві частини дисплея можуть виконувати різні функції.

Саме тісна інтеграція апаратного забезпечення та програмного забезпечення, на думку автора 9to5Mac, є однією з ключових особливостей сучасного підходу Apple до складних пристроїв. Іронія полягає в тому, що Microsoft продемонструвала подібне бачення задовго до того, як технологія стала достатньо зрілою для масового смартфона.

Чому Microsoft не випустила Courier?

Попри амбітну концепцію, Courier залишився лише прототипом. Microsoft припинила роботу над проєктом менш ніж через рік після його демонстрації.

Компанія згодом реалізувала частину схожих ідей у своїх продуктах Surface. Однак Courier у первісному вигляді так і не став комерційним пристроєм.

Це особливо цікаво на тлі сучасних складних смартфонів. У 2009 році двоекранні пристрої були радше футуристичною концепцією, а програмне забезпечення для них не мало достатньої екосистеми. Сьогодні ж виробники можуть поєднувати складні дисплеї, адаптивні інтерфейси та функції перетягування контенту між програмами.

Тому говорити, що Microsoft буквально "винайшла iPhone Duo", було б неправильно. Сам Lovejoy називає такий заголовок жартівливим: Microsoft не довела Courier до готового продукту. Водночас старе відео показує, наскільки далеко вперед компанія дивилася у 2009 році. Ідеї, які тоді здавалися концептом із майбутнього, сьогодні вже можна побачити у цілком реальних пристроях.

У цьому й полягає головна відмінність між Courier та сучасним підходом Apple. Microsoft першою показала частину концепції, але саме Apple змогла довести подібну інтеграцію між апаратною конструкцією та операційною системою до рівня готового споживчого продукту.