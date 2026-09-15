Автономность вышек и бесплатное обучение

Сегодня 92 процента базовых станций мобильной связи в Украине могут работать до 8 часов исключительно от аккумуляторов. Более 67 процентов вышек способны функционировать более трех суток благодаря автономным генераторам, говорится на сайте Минцифры.

Кабинет Министров Украины разрешил коммунальщикам обеспечивать питание станций, а операторы закупают необходимые установки. Более 2 300 специалистов коммунальных предприятий уже бесплатно прошли онлайн-обучение на платформе "Дия.Образование" и готовы мгновенно выезжать на объекты для подключения питания.

Практическая проверка в регионах

Почти во всех областях провели масштабные тестирования для налаживания работы областных военных администраций, аварийных бригад и операторов. Специалисты проверяли скорость выезда команд, доступ к вышкам и исправность установок.

Например, в Николаевской области в испытаниях приняли участие 44 общины, 74 мобильные бригады и 93 базовые станции при поддержке волонтеров "Добробата". Серьезное испытание произошло в Одессе после массированной атаки 9 августа. Город оставался без электроэнергии почти три суток, однако сеть удалось удержать на уровне более 71 процента.

Наиболее подготовленные области и города

Самый высокий уровень подготовки по количеству полученных генераторов демонстрируют Волынская, Кировоградская, Запорожская, Киевская и Сумская области. Среди областных центров лидерами являются Сумы, Запорожье и Одесса.

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Мобильные операторы продолжают обеспечивать регионы оборудованием и проводить регулярные тренировки. Это позволит в случае отключения света сохранить мобильную связь и высокоскоростной интернет для миллионов украинцев.