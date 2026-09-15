Автономність веж та безкоштовне навчання

Сьогодні 92 відсотки базових станцій мобільного зв'язку в Україні можуть працювати до 8 годин виключно від акумуляторів. Понад 67 відсотків веж здатні функціонувати понад три доби завдяки автономним генераторам, йдеться на сайті Мінцифри.

Кабінет Міністрів України дозволив комунальникам заживляти станції, а оператори закупляють необхідні установки. Понад 2 300 фахівців комунальних підприємств уже безкоштовно пройшли онлайн-навчання на платформі Дія.Освіта та готові миттєво виїжджати на об'єкти для підключення живлення.

Практична перевірка в регіонах

Майже в усіх областях провели масштабні тестування для злагодження роботи обласних військових адміністрацій, аварійних бригад і операторів. Фахівці перевіряли швидкість виїзду команд, доступ до веж та справність установок.

Для прикладу, на Миколаївщині у випробуваннях взяли участь 44 громади, 74 мобільні бригади та 93 базові станції за підтримки волонтерів "Добробату". Серйозне випробування відбулося в Одесі після масованої атаки 9 серпня. Місто залишалося без електроенергії майже три доби, однак мережу втримали на рівні понад 71 відсоток.

Найбільш підготовлені області та міста

Найвищий рівень підготовки за кількістю отриманих генераторів демонструють Волинська, Кіровоградська, Запорізька, Київська та Сумська області. Серед обласних центрів лідерами є Суми, Запоріжжя та Одеса.

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Мобільні оператори продовжують забезпечувати регіони обладнанням та проводити регулярні тренування. Це дозволить у разі вимкнення світла зберегти мобільний зв'язок і швидкісний інтернет для мільйонів українців.