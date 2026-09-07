Отсоединение модуля и начало решающей фазы

Как сообщает Sci.News, 3 сентября 2026 года диспетчеры миссии подтвердили успешное отделение перелётного модуля Mercury Transfer Module от основного комплекса аппарата. Сигналы об удачном маневре зафиксировали две антенны глубокого космоса ESA в Испании и Аргентине. Телеметрия показала, что все системы работают в штатном режиме, а солнечные панели орбитального аппарата MPO уже заряжают аккумуляторы.

Эту сложную операцию выполнили на расстоянии более 200 миллионов километров от Земли. Из-за такого расстояния специалисты не имели возможности устранять возможные неполадки в режиме реального времени, поэтому маневр требовал тщательного предварительного планирования.

Фаза прибытия начнется с отделения MTM от комплекса космического аппарата 3 сентября 2026 года,

– сообщают члены команды BepiColombo в официальном заявлении.

Миссия BepiColombo стартовала с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане 20 октября 2018 года. Это первая европейская экспедиция к Меркурию и первый случай в истории, когда к этой планете одновременно отправили два аппарата для параллельных измерений. Комплекс состоит из двух отдельных орбитальных зондов: Mercury Planetary Orbiter от ESA и Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) от JAXA.

Свое название миссия получила в честь итальянского математика и инженера Джузеппе (Бепи) Коломбо. Профессор Коломбо первым обнаружил, что особый резонанс заставляет Меркурий совершать три оборота вокруг собственной оси за каждые два оборота вокруг Солнца. Также он предложил NASA использовать гравитационный маневр у Венеры, чтобы вывести аппарат "Маринер-10" на солнечную орбиту для трех пролетов мимо Меркурия в 1974–1975 годах.

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Когда ожидать первых научных данных

Теперь, после сброса пролетного модуля, зонд MPO питает объединенный комплекс зондов и направляет его к выходу на орбиту планеты. По расчетам ученых, космический аппарат войдет на орбиту Меркурия 21 ноября 2026 года.

После этого зонды MPO и Mio отделятся друг от друга 9–10 декабря 2026 года. Полноценную научную фазу исследований Меркурия и его динамической среды исследователи начнут в апреле 2027 года.