Відокремлення модуля та початок вирішальної фази

Як повідомляє Sci.News, 3 вересня 2026 року контролери місії підтвердили успішне відокремлення перелітного модуля Mercury Transfer Module від основного комплексу апарата. Сигнали про вдалий маневр зафіксували дві антени глибокого космосу ESA в Іспанії та Аргентині. Телеметрія показала, що всі системи працюють у штатному режимі, а сонячні панелі орбітального апарата MPO вже заряджають акумулятори.

Цю складну операцію виконали на відстані понад 200 мільйонів кілометрів від Землі. Через таку дистанцію фахівці не мали змоги усувати можливі неполадки в режимі реального часу, тому маневр вимагав ретельного попереднього планування.

Фаза прибуття починається з відокремлення MTM від комплексу космічного апарата 3 вересня 2026 року,

– кажуть члени команди BepiColombo в офіційній заяві.

Місія BepiColombo стартувала з європейського космодрому Куру у Французькій Гвіані 20 жовтня 2018 року. Це перша європейська експедиція до Меркурія та перший випадок в історії, коли до цієї планети одночасно відправили два апарати для паралельних вимірювань. Комплекс складається з двох окремих орбітальних зондів: Mercury Planetary Orbiter від ESA та Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio) від JAXA.

Своє ім'я місія отримала на честь італійського математика та інженера Джузеппе (Бепі) Коломбо. Професор Коломбо першим виявив, що особливий резонанс змушує Меркурій здійснювати три оберти навколо власної осі за кожні два оберти навколо Сонця. Також він запропонував NASA використати гравітаційний маневр біля Венери, щоб вивести апарат Mariner 10 на сонячну орбіту для трьох прольотів повз Меркурій у 1974 – 1975 роках.

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Коли чекати перших наукових даних

Тепер, після скидання перелітного модуля, зонд MPO живить об'єднаний комплекс зондів і спрямовує його до виходу на орбіту планети. За розрахунками вчених, космічний апарат увійде на орбіту Меркурія 21 листопада 2026 року.

Після цього зонди MPO та Mio відокремляться один від одного 9 – 10 грудня 2026 року. Повноцінну наукову фазу досліджень Меркурія та його динамічного оточення дослідники розпочнуть у квітні 2027 року.