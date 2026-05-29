Пока российская пропаганда все активнее использует дипфейки и сгенерированный искусственным интеллектом контент, вопрос контроля над собственными технологиями становится вопросом безопасности. Национальные языковые модели здесь - не только о технологической гордости, но и о том, кто контролирует данные, предохранители и доступ к достоверной информации.

Соприкасающиеся с темой источники 24 Канала в Брюсселе добавляют: такие модели способны укреплять и устойчивость общества к дезинформации.

Почему национальные LLM – это вопрос доверия и безопасности

Ценность национальных больших языковых моделей заключается в усилении цифрового суверенитета Европы, языкового разнообразия и способности разрабатывать системы ИИ, которые отражают местные языки, правовые контексты и потребности государственных сервисов или страны в целом. Об этом 24 Каналу рассказали касающиеся темы источники в Брюсселе.

Их влияние зависит от того, как именно их разворачивают, отмечают собеседники издания. Впрочем, национальные LLM могут давать больший контроль над предохранителями, потоками данных, конфиденциальностью и безопасностью – особенно там, где их используют в чувствительных сферах государственного сектора или в стратегических контекстах. Кроме того, такие модели способны поддерживать общественную устойчивость, улучшая доступ к достоверной информации на местных языках.

Это измерение безопасности в Брюсселе прямо связывают с общим вызовом для доверенного ИИ. В мире, все больше обеспокоенном дипфейками, дезинформацией, алгоритмическими предубеждениями и недостатком надзора за искусственным интеллектом, контроль над собственными технологиями становится не роскошью, а условием устойчивости, отмечают касающиеся темы источники 24 Канала.

В чем опасность российской пропаганды

В апреле 2026 года российские государственные СМИ и их европейские прокси распространили шесть основных пропагандистских нарративов, в частности изображение Брюсселя как "диктатуры" и празднование "американского поражения" на Ближнем Востоке.

Эти нарративы быстро распространились по Европе через сеть прокси-платформ,, которые выдают российский контент за "независимый анализ" и имеют высокий риск пропаганды.

Материал подготовлен в рамках престура, организованного при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA,, который внедряет Академия электронного управления.



