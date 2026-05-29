Поки російська пропаганда дедалі активніше використовує дипфейки та згенерований штучним інтелектом контент, питання контролю над власними технологіями стає питанням безпеки. Національні мовні моделі тут — не лише про технологічну гордість, а й про те, хто контролює дані, запобіжники та доступ до достовірної інформації.

Дотичні до теми джерела 24 Каналу у Брюсселі додають: такі моделі здатні зміцнювати й стійкість суспільства до дезінформації.

Чому національні LLM – це питання довіри й безпеки

Цінність національних великих мовних моделей полягає в посиленні цифрового суверенітету Європи, мовного розмаїття та спроможності розробляти системи ШІ, які відображають місцеві мови, правові контексти й потреби державних сервісів або країни загалом. Про це 24 Каналу розповіли дотичні до теми джерела у Брюсселі.

Їхній вплив залежить від того, як саме їх розгортають, зазначають співрозмовники видання. Втім, національні LLM можуть давати більший контроль над запобіжниками, потоками даних, конфіденційністю та безпекою – особливо там, де їх використовують у чутливих сферах державного сектору чи в стратегічних контекстах. Крім того, такі моделі здатні підтримувати суспільну стійкість, покращуючи доступ до достовірної інформації місцевими мовами.

Цей вимір безпеки у Брюсселі прямо пов'язують із загальним викликом для довіреного ШІ. У світі, дедалі більше стурбованому дипфейками, дезінформацією, алгоритмічними упередженнями та браком нагляду за штучним інтелектом, контроль над власними технологіями стає не розкішшю, а умовою стійкості, наголошують дотичні до теми джерела 24 Каналу.

В чому небезпека російської пропаганди

У квітні 2026 року російські державні ЗМІ та їхні європейські проксі поширили шість основних пропагандистських наративів, зокрема зображення Брюсселя як "диктатури" та святкування "американської поразки" на Близькому Сході.

Ці наративи швидко поширилися по Європі через мережу проксі-платформ, які видають російський контент за "незалежний аналіз" і мають високий ризик пропаганди.

Матеріал підготовлений в межах престуру, організованого за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що впроваджує Академія електронного управління.



