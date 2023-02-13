Что показали результаты исследований

Исследование показало, что с самого раннего возраста дети в обществах, где царит собирательство, демонстрируют гендерно-специфическое развитие навыков уборки пищи. Эти выводы, а также высокий уровень распределения пищи в этих обществах подтверждают теорию воплощенного капитала, объясняющую значительное увеличение размера мозга у людей.

Исследователи считают, что навыки добывания пищи могли обеспечить ранним людям стабильную поставку энергии и питательных веществ, что позволило им инвестировать больше ресурсов в развитие мозга.

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Как проводили исследования

Мозг человека втрое больше, чем у других видов приматов, и считается, что разнообразная, высококачественная диета и детство являются основными факторами этого увеличения. Рацион человека характеризуется разнообразием высококачественных и труднодоступных продуктов, таких как мясо, рыба, орехи и гусеницы, для сбора которых нужны сложные навыки сбора.

Чтобы лучше понять, как люди приобретают эти навыки, исследовательская группа в течение года наблюдала за 27 детьми из сообщества БаЯка в Республике Конго. Эти дети начинают самостоятельно добывать пищу в группах сверстников в пятилетнем возрасте и ученые наблюдали их методы добывания пищи, состав рациона и ботанические знания во время ежедневных походов на поиски пищи. Исследователи провели анализ питательности собранной пищи.

Опыт играет немаловажную роль

Результаты исследования показали, что треть своего времени дети БаЯка тратили на поиск и еду, а половину этого времени они работали независимо от взрослых. Наибольшую часть пищи составляли опавшие фрукты, семена и клубни, но дети также забирались на 40-метровые деревья, чтобы собрать мед или фрукты.

Исследование также выявило гендерные различия в навыках сбора пищи: мальчики чаще ели фрукты и семена, требовавшие навыков высоко лазать по деревьям, а девочки чаще собирали клубни, требовавшие исключительных навыков копания.

Наш анализ показал, что именно фрукты, которые составляли 40% рациона детей, содержали больше сахаров, особенно глюкозы и фруктозы, чем другие растительные продукты. Неудивительно, что они прилагали столько усилий, чтобы получить их,

– сказала соавтор исследования профессор Николь ван Дам.

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Что это дает

Полученные данные свидетельствуют о том, что раннее начало гендерной специализации навыков извлечения пищи в сочетании с высоким уровнем распределения пищи в собирательских обществах, вероятно, позволило ранним людям иметь более стабильные запасы энергии и питательных веществ. Это, в свою очередь, могло позволить им инвестировать больше ресурсов в развитие мозга, что в конечном счете привело к эволюции большого мозга человека.