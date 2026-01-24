При отборе доступных моделей ключевую роль играют надежность бренда играют надежность бренда, программная платформа и набор функций, способных сохранять актуальность со временем. Об этом рассказывает BGR.

Смотрите также Новая линейка Odyssey и телевизоры с ИИ: главные анонсы Samsung на CES 2026

Какие бюджетные смарттелевизоры стоит рассматривать в 2025 году?

Samsung U8000F. Базовая 4K-модель Samsung из линейки 2025 года стартует примерно от 250 долларов за версию 43 дюйма. Телевизор поддерживает HDR10+, оснащен процессором Crystal Processor 4K и встроенными голосовыми ассистентами. По данным Consumer Reports, модель имеет высокие показатели прогнозируемой надежности и удовлетворенности владельцев, что делает ее безопасным выбором в бюджетном классе.

Фото Samsung

LG UT75 Series. LG остается брендом с самым высоким уровнем надежности среди смарттелевизоров по оценкам Consumer Reports. Серия UT75 использует процессор Alpha 5 AI Gen7 и платформу webOS 24, которая предусматривает пять лет обновлений. Диагонали стартуют с 43 дюймов, а владельцы высоко оценивают стабильность работы и качество изображения.

Фото LG

LG QNED82A. Эта модель является шагом выше начальных серии LG, но все еще остается в относительно доступном сегменте. Телевизор использует технологию QNED и процессор Alpha 7 AI Gen8. Прогнозируемая надежность достигает 92 из 100, а модель регулярно получает значительные скидки, что делает ее привлекательной альтернативой более дорогим телевизорам.

Фото LG

Hisense QD7 Series. Hisense предлагает QLED-технологию по доступным ценам. Серия QD7 отличается частотой обновления 144 Гц, что делает ее интересной для гейминга и спортивного контента. Хотя оценка надежности средняя, качество изображения получила высокие баллы, что позволяет телевизору оставаться актуальным даже с появлением новых стандартов.

Фото Hisense

Insignia F50 Series. Одна из самых доступных серий в подборке. Insignia F50 не имеет избытка функций, но поддерживает 4K, HDR10 и платформу Fire TV с доступом к популярным стриминговых сервисов. Простота аппаратной части и высокая прогнозируемая надежность компенсируют более низкие оценки удовлетворенности пользователей.

Фото Insignia