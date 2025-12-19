Что известно о загадочных объектах?

Джон Гроссникл, шериф округа Свитвотер, начал получать звонки о необычных наблюдениях 13 месяцев назад. С тех пор ситуация не изменилась – неизвестные летательные аппараты продолжают регулярно появляться в небе, особенно над теплоэлектростанцией Jim Bridger, где работают четыре угольных генератора, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Смотрите также Прорывная технология SHIELD защищает дроны от кибератак

По словам представителя шерифа Джейсона Мовера, местные власти обратились ко всем возможным службам, но ответа так и не получили. Самому Гроссниклу также однажды представилась возможность лично наблюдать эти объекты. Очевидцы описывают их как аппараты с источником света, похожие на дроны, которые летают организованными группами. Чаще всего их замечают между двумя и тремя часами ночи.

Сбить эти объекты невозможно – они находятся на высоте нескольких тысяч метров, пишет местное издание Cowboy State Daily. Официального расследования на уровне штата тоже не будет. Генерал-адъютант Национальной гвардии Вайоминга Грег Портер заявил, что не может обсуждать эту тему публично.

Мовер отметил, что это явление уже стало привычным, хотя до сих пор непонятным. Пока объекты не создают реальных проблем, кроме самого факта своего присутствия, власти продолжают наблюдать за ситуацией.

Они не единственные

Округ Свитуотер не единственный сталкивается с такой проблемой. Семь шерифов соседних округов сообщили о подобных случаях или получали обращения от местных жителей. В январе прошлого года трое из них зафиксировали появление непонятных объектов над энергетическими объектами – нефтяными месторождениями и электростанциями.

Эта ситуация напоминает прошлогоднюю историю с дронами в Нью-Джерси в конце 2024 года, которая вызвала широкий резонанс. Тогда Дональд Трамп объяснил, что дроны были разрешены Федеральным управлением авиации для исследовательских целей. Касается ли это объяснение случая в Вайоминге – пока неизвестно.