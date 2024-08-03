Что такое SDV-технологии

Software-Defined Vehicle или SDV – это новый этап развития автомобильной индустрии. Он означает переход от старых машин, которые концентрировались только на железе, к программно-управляемым транспортным средствам, в центр которых поставлено программное обеспечение. Теперь именно программа отвечает за появление новых функций и управляет операциями, и вам не нужно больше покупать новую машину, чтобы получить новый функционал, поскольку достаточно дождаться обновления программного обеспечения.

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После подтверждения планов по партнерству в марте, Nissan и Honda углубляют свой альянс. Автопроизводители объявили о новом соглашении по проектированию и разработке программно-определяемых электромобилей следующего поколения.

Как и многие конкуренты, обе компании считают, что программное обеспечение (включая автономное вождение, подключения и искусственный интеллект) "будет определять ценность транспортных средств в будущем". Nissan и Honda рассматривают новые технологии как "источник конкурентоспособности".

Nissan и Honda планируют спроектировать и разработать собственную технологию для платформ SDV следующего поколения. В течение следующего года они хотят завершить фундаментальные исследования. На основе полученных результатов "рассмотрят возможность развития массового производства". Компании также будут разрабатывать технологии аккумуляторов и электронных осей для новых транспортных средств по всему миру.

Они не одни

В отдельном пресс-релизе компания Mitsubishi впоследствии объявила о присоединении к новому альянсу:

Mitsubishi Motors обладает уникальными технологиями и опытом и сотрудничает с Nissan в качестве партнера,

– заявил генеральный директор Nissan Макото Учида

Генеральный директор Mitsubishi Такао Като объяснил: "Сотрудничество с партнерами имеет важное значение в современной автомобильной промышленности", поскольку электромобили и другие технологии стремительно развиваются.

Конечно же, пока слишком рано говорить о каких-то конкретных моделях.

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