Що таке SDV-технології

Software-Defined Vehicle або SDV – це новий етап розвитку автомобільної індустрії. Він означає перехід від старих машин, які концентрувалися лише на залізі, до програмно-керованих транспортних засобів, у центр яких поставлено програмне забезпечення. Тепер саме програма відповідає за появу нових функцій і керує операціями, і вам не потрібно більше купувати нову автівку, щось отримати новий функціонал, оскільки достатньо дочекатися оновлення програмного забезпечення.

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Після підтвердження планів щодо партнерства в березні, Nissan і Honda поглиблюють свій альянс. Автовиробники оголосили про нову угоду щодо проєктування та розробки програмно-визначених електромобілів наступного покоління.

Як і багато конкурентів, обидві компанії вважають, що програмне забезпечення (включаючи автономне водіння, підключення та штучний інтелект) "визначатиме цінність транспортних засобів у майбутньому". Nissan і Honda розглядають нові технології як "джерело конкурентоспроможності".

Nissan і Honda планують спроєктувати й розробити власну технологію для платформ SDV наступного покоління. Протягом наступного року вони хочуть завершити фундаментальні дослідження. На основі отриманих результатів "розглянуть можливість розвитку масового виробництва". Компанії також розроблятимуть технології акумуляторів і електронних осей для нових транспортних засобів по всьому світу.

Вони не самі

В окремому пресрелізі компанія Mitsubishi згодом оголосила про приєднання до нового альянсу:

Mitsubishi Motors володіє унікальними технологіями та досвідом і співпрацює з Nissan як партнер,

– заявив генеральний директор Nissan Макото Учіда

Генеральний директор Mitsubishi Такао Като пояснив: "Співпраця з партнерами має важливе значення в сучасній автомобільній промисловості", оскільки електромобілі та інші технології стрімко розвиваються.

Звісно ж, поки що занадто рано говорити про якісь конкретні моделі.

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