300-мегапиксельная камера и первые испытания в космосе

Как сообщает издание Space.com, специалисты NASA приступили к поэтапному включению оборудования телескопа Nancy Grace Roman, который стартовал 30 августа 2026 года на ракете Falcon Heavy компании SpaceX. В настоящее время обсерватория находится на пути к точке Лагранжа L2 на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли.

Главный инструмент телескопа – инфракрасная камера Wide Field Instrument (WFI) с разрешением 300 мегапикселей – уже сделала первый тестовый снимок. На фото видны расфокусированные звезды в форме колец, что является ожидаемым результатом для данного этапа настроек.



Первый снимок не в фокусе, но так и должно быть / Изображение NASA

Перед включением камеры WFI инженеры подождали около 10 дней, чтобы прибор полностью просох и избавился от возможных загрязнений. Температуру прибора постепенно снизили с минус 65 градусов Цельсия до минус 143 градусов Цельсия, что позволило безопасно активировать инфракрасные детекторы. В дальнейшем датчики остынут до рабочей температуры минус 183 градуса по Цельсию. Также инженеры проверили колесо элементов с призмами и оптическими механизмами и подтвердили исправность фокусирующих компонентов.

Отдельно специалисты протестировали второй важный прибор – коронограф, который отслеживает тусклый свет экзопланет, блокируя излучение ярких звезд. Его испытали при температуре 22 градуса по Цельсию, чтобы воссоздать условия наземных испытательных камер.

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Запас топлива на 22 года и предстоящий старт научной миссии

Благодаря чрезвычайно точному запуску ракеты Falcon Heavy и тщательному планированию траектории аппарат израсходовал на первую коррекцию курса всего 18 килограммов топлива из 200 килограммов заложенного лимита. Кроме того, итоговая масса телескопа составила 8056 килограммов против расчетных 9800 килограммов. Это позволило полностью заправить баки и продлить потенциальный срок работы обсерватории с 10–12 до 22 лет.

Космический телескоп достигнет точки L2 в начале декабря, после чего специалисты будут проводить точную настройку оптики. Ожидается, что первые полноценные научные снимки космоса NASA обнародует в начале 2027 года. Несмотря на длительный процесс настройки, поле зрения телескопа будет как минимум в 100 раз больше, чем у телескопа "Хаббл", что позволит детально исследовать темную энергию и миллиарды галактик.