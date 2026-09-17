Камера на 300 мегапікселів та перші випробування у космосі

Як повідомляє видання Space.com, фахівці NASA розпочали процес поетапного ввімкнення обладнання телескопа Nancy Grace Roman, який стартував 30 серпня 2026 року на ракеті Falcon Heavy компанії SpaceX. Наразі обсерваторія перебуває на шляху до точки Лагранжа L2 на відстані близько 1,5 мільйона кілометрів від Землі.

Головний інструмент телескопа – інфрачервона камера Wide Field Instrument (WFI) з роздільною здатністю 300 мегапікселів – вже зробила перший тестовий знімок. На фото видно розфокусовані зірки у формі кілець, що є очікуваним результатом для цього етапу налаштувань.



Перший знімок не у фокусі, але так і має бути / Зображення NASA

Перед увімкненням камери WFI інженери чекали близько 10 днів, щоб інструмент повністю просох і позбувся можливих забруднень. Температуру приладу поступово знизили з мінус 65 градусів Цельсія до мінус 143 градусів Цельсія, що дозволило безпечно активувати інфрачервоні детектори. Надалі сенсори охолонуть до робочої температури мінус 183 градуси за Цельсієм. Також інженери перевірили колесо елементів із призмами й оптичними механізмами та підтвердили справність фокусувальних компонентів.

Окремо спеціалісти протестували другий важливий прилад – коронограф, який відстежує тьмяне світло екзопланет, блокуючи випромінювання яскравих зірок. Його випробували при температурі 22 градуси за Цельсієм, аби відтворити умови наземних тестових камер.

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Запас пального на 22 роки та майбутній старт наукової місії

Завдяки надзвичайно точному запуску ракети Falcon Heavy та витонченому плануванню траєкторії апарат витратив на першу корекцію курсу лише 18 кілограмів пального із 200 кілограмів закладеного ліміту. Окрім цього, підсумкова маса телескопа склала 8056 кілограмів проти розрахункових 9800 кілограмів. Це дозволило заправити баки повністю та продовжити потенційний термін роботи обсерваторії з 10 – 12 до 22 років.

Космічний телескоп досягне точки L2 на початку грудня, після чого фахівці проводитимуть тонке налаштування оптики. Очікують, що перші повноцінні наукові зображення космосу NASA оприлюднить на початку 2027 року. Попри тривалий шлях налаштувань, телескоп матиме поле зору щонайменше у 100 разів більше за телескоп Hubble, що дасть змогу детально досліджувати темну енергію та мільярди галактик.