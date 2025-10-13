Apple готовит несколько новых продуктов для своего аудиопортфолио обновленной версией AirPods Pro. Пока не ясно, назовут ли ее AirPods Pro 4, или это будет просто усовершенствованная модификация AirPods Pro 3. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о новых AirPods и чипе H3?

Предыдущие AirPods Pro 2 получили незначительные изменения, среди которых зарядный кейс с USB-C, но без изменения названия. Теперь Apple может готовить более существенное обновление. Аналитики прогнозируют, что следующее поколение Pro-наушников получит инфракрасную камеру, а инсайдер с Weibo считает, что речь идет не о новой линейке, а о премиальную версию AirPods Pro 3. Это напоминает подход к AirPods 4, которые продаются в двух конфигурациях - с активным шумоподавлением и без него.

Как сообщает MacRumors, Apple разрабатывает новый чип H3 для беспроводного аудио. Он должен обеспечить улучшенное качество звука и сниженную задержку, хотя пока неизвестно, в каких моделях он появится первым. Аналитик также подтвердил, что компания создает два варианта AirPods 5, ориентированные на различные ценовые сегменты.

Нынешние AirPods Pro 3 уже способны измерять пульс во время тренировок, но, по прогнозу Гурмана, эта функция не перейдет в стандартные AirPods 5. Зато Apple планирует внедрить новые функции для мониторинга здоровья, среди которых измерение температуры.

Кроме того, компания экспериментирует с камерой в наушниках. По словам аналитиков, инфракрасные сенсоры могут отслеживать жесты в воздухе и глубже интегрировать AirPods с гарнитурой Apple Vision Pro.

На данный момент AirPods Pro 3 і AirPods 4 работают на чипе H2, который впервые появился во втором поколении Pro. Между тем AirPods Max до сих пор используют H1, и их обновление ожидается не раньше 2027 года.

Почему Apple устроила блогерам поход в горы?

Apple провела нетипичное мероприятие в горах Колорадо, пригласив группу блогеров протестировать новые iPhone 17 Pro Max, AirPods Pro 3 и Apple Watch Ultra 3 во время походов и бега. Событие стало частью маркетинговой кампании компании, а не анонсом новых устройств.

Фотограф Джонни Хоук поделился в соцсети X (Twitter) приглашением от Apple. В нем компания поблагодарила за участие и прислала рюкзак с логотипом бренда и металлическую флягу – своеобразный “набор выживания” для путешествия. По словам Хоука, Apple пригласила его протестировать устройства в экстремальных условиях – проверить работу камеры, автономность часов и качество звука наушников во время физической активности.