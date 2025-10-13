Apple готує кілька нових продуктів для свого аудіопортфоліо.Компанія працює над оновленою версією AirPods Pro. Поки що не ясно, чи назвуть її AirPods Pro 4, чи це буде просто вдосконалена модифікація AirPods Pro 3. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що відомо про нові AirPods і чип H3?

Попередні AirPods Pro 2 отримали незначні зміни, серед яких зарядний кейс із USB-C, але без зміни назви. Тепер Apple може готувати суттєвіше оновлення. Аналітики прогнозують, що наступне покоління Pro-навушників отримає інфрачервону камеру, а інсайдер із Weibo вважає, що мова йде не про нову лінійку, а про преміальну версію AirPods Pro 3. Це нагадує підхід до AirPods 4, які продаються у двох конфігураціях — з активним шумопоглинанням і без нього.

Як повідомляє MacRumors, Apple розробляє новий чип H3 для бездротового аудіо. Він має забезпечити покращену якість звуку та знижену затримку, хоча поки невідомо, у яких моделях він з’явиться першим. Аналітик також підтвердив, що компанія створює два варіанти AirPods 5, орієнтовані на різні цінові сегменти.

Нинішні AirPods Pro 3 вже здатні вимірювати пульс під час тренувань, але, за прогнозом Гурмана, ця функція не перейде у стандартні AirPods 5. Натомість Apple планує впровадити нові функції для моніторингу здоров’я, серед яких вимірювання температури.

Окрім того, компанія експериментує з камерою у навушниках. За словами аналітиків, інфрачервоні сенсори можуть відстежувати жести в повітрі та глибше інтегрувати AirPods із гарнітурою Apple Vision Pro.

Наразі AirPods Pro 3 і AirPods 4 працюють на чипі H2, який уперше з’явився у другому поколінні Pro. Тим часом AirPods Max досі використовують H1, і їхнє оновлення очікується не раніше 2027 року.

Чому Apple влаштувала блогерам похід у гори?

Apple провела нетиповий захід у горах Колорадо, запросивши групу блогерів протестувати нові iPhone 17 Pro Max, AirPods Pro 3 і Apple Watch Ultra 3 під час походів і бігу. Подія стала частиною маркетингової кампанії компанії, а не анонсом нових пристроїв.

Фотограф Джонні Хоук поділився в соцмережі X (Twitter) запрошенням від Apple. У ньому компанія подякувала за участь і надіслала рюкзак із логотипом бренду та металеву флягу – своєрідний “набір виживання” для подорожі. За словами Хоука, Apple запросила його протестувати пристрої в екстремальних умовах – перевірити роботу камери, автономність годинника та якість звуку навушників під час фізичної активності.