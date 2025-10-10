Apple організувала особливу зустріч для впливових осіб у Колорадо, щоб у реальних умовах продемонструвати можливості своїх останніх гаджетів – iPhone 17 Pro Max, AirPods Pro 3 і Apple Watch Ultra 3. Учасників чекали активності на свіжому повітрі, серед яких групові походи, трейловий біг і випробування техніки в гірській місцевості. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MacRumors.

Чому Apple зібрала блогерів у горах Колорадо?

Коли інформація про подію лише з’явилась, користувачі припускали, що це пов’язано з жовтневим оновленням лінійки продуктів Apple. Очікувалося, що компанія покаже нові iPad Pro з чіпами M5 і оновлений Vision Pro. Однак згодом з’ясувалося, що зустріч у Колорадо не має до цього жодного стосунку. Натомість подія стала продовженням рекламної кампанії після осінньої презентації iPhone 17.

Фотограф Джонні Хоук поділився в соцмережі X (Twitter) запрошенням від Apple. У ньому компанія подякувала за участь і надіслала рюкзак із логотипом бренду та металеву флягу – своєрідний “набір виживання” для подорожі.

За словами Хоука, Apple запросила його протестувати пристрої в екстремальних умовах – перевірити роботу камери, автономність годинника та якість звуку навушників під час фізичної активності.

Подібні заходи компанія проводила й раніше, проте зазвичай вони відбувалися у великих містах, як-от Нью-Йорк. Цього разу Apple вирішила змінити підхід і зробити акцент на природному оточенні, що відповідає іміджу витривалих пристроїв для активного способу життя.

Чому iPhone 18 наступного року не буде?

Apple може відійти від звичної осінньої презентації всіх моделей iPhone. За новими чутками, компанія розглядає можливість розділити запуск лінійки iPhone 18, що може змінити усталений графік виходу нових смартфонів. Частина пристроїв може з'явитись із запізненням, порушивши багаторічну традицію.

Замість звичного осіннього анонсу, компанія нібито планує розділити лінійку на дві події: Восени 2026 року світ побачить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, оновлений iPhone Air 2 і, можливо, довгоочікуваний складаний iPhone. А ось стандартна, базова модель iPhone 18 у цьому списку відсутня. Передбачається, що її дебют, разом із чутками про модель iPhone 18e, перенесуть на весну 2027 року.