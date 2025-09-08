Выставка ежегодно собирает энтузиастов технологий со всего мира, компании демонстрируют новые гаджеты и инновационные разработки. 24 Канал собрал самые интересные устройства, которые были представлены на выставке в этом году.

Какие устройства больше всего поразили на IFA 2025?

DuRoBo Krono – смартфон, читайка или записная книжка?



DuRoBo Krono / Фото DuRoBo

Одним из самых интересных гаджетов стал DuRoBo Krono – устройство, сочетающее функциональность смартфона и электронной книги.

Он оснащен 6,13-дюймовым E Ink экраном с разрешением 824×1648 пикселей и регулируемой подсветкой.

Гаджет работает на Android 13, имеет восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Его позиционируют как устройство для сосредоточенной работы без отвлечений.

Дизайн выделяется цилиндрическим выступом на задней панели с вращающимся диском для навигации. Благодаря батарее на 3950 мА-ч и энергоэффективному экрану, Krono может работать неделями без подзарядки.

Lenovo Legion Go 2 – портативный ПК в вашем кармане рюкзаке



Lenovo Legion Go 2 / Фото Lenovo

Lenovo представила второе поколение своей портативной игровой консоли Legion Go 2. Устройство получило процессор AMD Ryzen Z2 Extreme и до 32 ГБ памяти с частотой 8000 МГц. Вместо QHD+ IPS-панели теперь используется 8,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1920x1200, частотой обновления 144 Гц и переменной частотой обновления.

Объем встроенного хранилища вырос до 2 ТБ, а емкость аккумулятора – почти вдвое, до 74 Вт-ч. Контроллеры TrueStrike были переработаны для лучшей эргономики и получили джойстики с эффектом Холла.

Единственным беспокойством является цена, что составляет около 1100 долларов. За эти деньги можно купить PlayStation 5 Pro и PlayStation Portal для удаленной игры. Кроме того, другие аналогичные девайсы стоят дешевле, поэтому Lenovo может быть не просто конкурировать с ними.

Tecno Spark Slim – ультратонкий смартфон на грани технологий



Tecno Spark Slim / Фото Tecno

Компания Tecno показала серийную версию своего концепта – смартфона Tecno Spark Slim. Его толщина составляет всего 5,95 мм. Несмотря на это, внутри удалось разместить аккумулятор на 5160 мА-ч с поддержкой 45-ваттной зарядки. Для этого инженеры разработали ультратонкую батарею толщиной 4,04 мм.

Чтобы избежать перегрева, используется компактная система охлаждения с испарительной камерой. Корпус изготовлен из прочного и легкого стекловолокна, а экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

DOOGEE V Max Play – компактный кинотеатр всегда с собой



DOOGEE V Max Play / Фото DOOGEE

Для любителей активного отдыха DOOGEE показала свой защищенный смартфон V Max Play. Его главные особенности – огромный аккумулятор на 20500 мА-ч и встроенный проектор с разрешением 480p, который позволяет выводить изображение на любую плоскую поверхность.

Устройство также оснащено громким динамиком на 130 дБ и двумя фонарями для кемпинга яркостью 1200 люмен.

Смартфон на базе процессора MediaTek Dimensity 7300 поступит в продажу в начале октября.

Ugreen MagFlow – новый уровень зарядки для iPhone



Ugreen MagFlow / Фото Ugreen

Ugreen представила павербанк MagFlow на 10 000 мА-ч, один из первых с поддержкой нового стандарта беспроводной зарядки Qi2.2. Он способен передавать до 25 Вт мощности, что почти вдвое быстрее предыдущего поколения.

Для разблокировки такой скорости на iPhone нужна iOS 26. Устройство также имеет порт USB-C для проводной зарядки мощностью до 30 Вт и встроенный кабель, который служит ремешком. Небольшой дисплей показывает процент заряда.

Plaud AI Note Pro



Plaud AI Note Pro / Фото Plaud

Plaud AI Note Pro – это диктофон размером с кредитную карточку, толщиной 2,79 мм и весом 30 г. Он получил четыре микрофона с радиусом действия до 5 метров, 0,95-дюймовый AMOLED-дисплей для контроля записи и батарею, обеспечивающую до 50 часов работы. Устройство может автоматически переключать режимы для записи звонков и личных встреч.

Anker Soundcore Work AI Recorder



Anker Soundcore Work AI Recorder / Фото Anker

Anker Soundcore Work AI Recorder – еще один компактный диктофон, похож по размеру на трекер Tile. Он записывает разговоры, а затем создает текстовую расшифровку и краткое содержание с помощью ИИ.

Устройство имеет одну кнопку для управления, может работать до 32 часов и поддерживает сервис Apple Find My. За использование ИИ-функций предусмотрена ежемесячная подписка.