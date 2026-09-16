Безопасность как инженерная задача

Во время выступления на технологической конференции Salesforce Dreamforce глава компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что искусственный интеллект – это обычное сложное программное обеспечение и вычислительная система, созданная людьми. Руководитель компании отверг тезисы о том, что ИИ представляет собой что-то вроде "инопланетного ума", и подчеркнул способность человечества контролировать свои разработки, пишет 24 Канал.

Безопасность – это инженерная проблема, а не юридическая,

– говорит Дженсен Хуанг.

Он отметил, что рыночные силы естественным образом заставляют компании проверять свои продукты перед выпуском, потому что ни один разработчик не хочет выпускать опасный или неработоспособный продукт. По его мнению, компании должны двигаться так быстро, как могут, но останавливаться для исправления ошибок, если возникают сомнения в безопасности, отмечает TechCrunch.

Позиция Meta и рыночные рычаги

Аналогичную позицию высказал и глава компании Meta Марк Цукерберг. Как сообщает издание Clarin, он отверг призывы замедлить разработку моделей искусственного интеллекта и подчеркнул, что угроза судебных исков и рыночные механизмы служат лучшим сдерживающим фактором.

Любая лаборатория, которая не сосредоточится на согласовании, останется позади,

– говорит Марк Цукерберг.

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Он подчеркнул, что пользователи просто не будут покупать продукты, не соответствующие их интересам. В подтверждение ответственного подхода он привел пример отсрочки запуска системы Muse AI на несколько месяцев для дополнительного усиления механизмов защиты. Meta также привлекает независимых экспертов для оценки своих систем и планирует инвестировать до 145 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ в этом году.

Другие игроки хотят регулирования

В настоящее время представители отрасли, в частности OpenAI, Anthropic и Google, обсуждают возможность создания совместного органа для саморегулирования. В то же время исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла отметил, что проблемы безопасности и хакерских атак в равной степени беспокоят как США, так и Китай, поэтому разработчики по всему миру должны быть заинтересованы в общих стандартах безопасности.

Одним из последних на эту тему высказался Билл Гейтс. Он, как и Сэм Альтман, Илон Маск, Дарио Амодей и другие игроки рынка ИИ, призывает замедлить развитие ИИ. По мнению Гейтса, искусственный интеллект – это именно та технология, влияние которой сложнее контролировать, чем влияние персональных компьютеров или интернета.