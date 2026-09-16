Безпека як інженерна задача

Під час виступу на технологічній конференції Salesforce Dreamforce очільник компанії Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що штучний інтелект є звичайним складним програмним забезпеченням та обчислювальною системою, яку створили люди. Керівник компанії відкинув тези про те, що ШІ є чимось на зразок "інопланетного розуму", та наголосив на здатності людства контролювати свої розробки, пише 24 Канал.

Безпека – це інженерна проблема, а не юридична,

– каже Дженсен Хуанг.

Він зазначив, що ринкові сили природно змушують компанії перевіряти свої продукти перед релізом, адже жоден розробник не хоче випускати небезпечний або непрацездатний продукт. На його думку, компанії повинні бігти так швидко, як можуть, але зупинятися для виправлення помилок, якщо виникають сумніви у безпеці, зазначає TechCrunch.

Позиція Meta та ринкові важелі

Схожу позицію висловив і очільник компанії Meta Марк Цукерберг. Як повідомляє видання Clarin, він відкинув заклики уповільнити розробку моделей штучного інтелекту й наголосив, що загроза судових позовів і ринкові механізми слугують найкращим стримувальним фактором.

Будь-яка лабораторія, яка не зосередиться на узгодженні, залишиться позаду,

– говорить Марк Цукерберг.

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Він підкреслив, що користувачі просто не купуватимуть продукти, які не відповідають їхнім інтересам. На підтвердження відповідального підходу він навів приклад відкладення запуску системи Muse AI на кілька місяців задля додаткового посилення механізмів захисту. Meta також залучає незалежних експертів для оцінки своїх систем та планує інвестувати до 145 мільярдів доларів у інфраструктуру ШІ цього року.

Інші гравці хочуть регулювання

Нині представники галузі, зокрема OpenAI, Anthropic та Google, обговорюють можливість створення спільного органу для саморегулювання. Водночас виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла зауважив, що проблеми безпеки та хакерських атак однаково турбують як США, так і Китай, тому розробники по всьому світу мають бути зацікавлені у спільних стандартах безпеки.

Одним з останніх на цю тему висловився Білл Гейтс. Він, як і Сем Альтман, Ілон Маск, Даріо Амодей та інші гравці ШІ-ринку закликає сповільнити розвиток ШІ. На думку Гейтса, штучний інтелект є саме тією технологією, вплив якої складніше контролювати, ніж вплив персональних комп’ютерів чи інтернету.