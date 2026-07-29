Новый взгляд на технологии

Сегодня искусственный интеллект перестал быть лишь самостоятельным направлением обучения. Его все чаще воспринимают как мощный инструмент, который интегрируют в конкретные предметные области для решения сложных задач.

Наибольшую эффективность технологии машинного обучения демонстрируют именно в сочетании с пространственными данными. Это критически важно для навигации беспилотников, анализа спутниковых снимков, точного земледелия, цифровой картографии и экологического мониторинга. Вместо того чтобы просто умножать классические ИТ-курсы, университеты начинают запускать гибридные направления на стыке технологий. Одним из наиболее ярких примеров такого подхода становится образовательная программа "Геоаналитика", реализованная Национальным университетом "Львовская политехника". 24 Канал расспросил представителей университета о деталях.

Геоаналитика – это междисциплинарный проект, объединяющий две специальности: "Компьютерные науки" и "Науки о Земле". Студенты, выбирающие этот путь, осваивают компетенции сразу в двух технологических сферах, а по окончании обучения получают квалификацию бакалавра по компьютерным наукам и наукам о Земле.

Что будут изучать будущие инженеры?

Несмотря на новизну формата, подготовка в сфере искусственного интеллекта остается основой обучения. Учебный план предусматривает последовательное изучение основ машинного и глубокого обучения, нейронных сетей, методов обработки изображений и основ MLOps. Параллельно с этим студенты получают глубокие знания по работе с пространственными данными.

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Программа охватывает изучение SAR-технологий, космических съемочных систем и цифровой аэросъемки с использованием беспилотных летательных аппаратов. Такй комплексный подход формирует инженера нового типа, способного применять современные модели искусственного интеллекта к реальным спутниковым данным для мониторинга инженерных сооружений или экологического состояния окружающей среды. Обучение длится 4 года и охватывает 240 кредитов ECTS.

Доступность и перспективы на рынке

Важной особенностью таких междисциплинарных программ является их доступность для абитуриентов. Например, для поступления на "Геоаналитику" минимальный конкурсный балл составляет 135, а порог по математике на НМТ – 140 баллов. Для сравнения, на классической программе "Системы искусственного интеллекта" эти требования выше: 145 и 150 баллов соответственно.

Существенно отличается и финансовая сторона вопроса. Год контрактного обучения по специальности "Геоаналитика" стоит 65 000 гривен, тогда как на узкопрофильных ИТ-специальностях эта сумма достигает 100 000 гривен.

При этом эксперты рынка труда отмечают, что современные работодатели все чаще оценивают реальные компетенции и умение решать инженерные задачи, а не формальное название специальности в дипломе. Таким образом, абитуриенты получают гибкий и экономичный путь в профессию, где искусственный интеллект сочетается с прикладной отраслью.