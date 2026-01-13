Какие последствия обстрела?

Во время ночной атаки была поражена электрическая подстанция, расположенная вплотную к территории Одеской астрономической обсерватории. Именно близость этого объекта к научному учреждению привела к масштабным повреждениям. Больше всего пострадали здания, которые находились ближе всего к месту попадания, пишет 24 Канал.

Первым о последствиях для обсерватории сообщил телеграм-канал "Вселенная в кармане", автор которого привлечена к ликвидации последствий. По данным источника, в нескольких корпусах выбито значительное количество окон и дверей, местами разрушена кровля, зафиксированы обвалы потолков.



Обстрел Одесы задел одно из старейших астрономических учреждений Украины / Фото телеграмм-канала "Вселенная в кармане"

Один из учебных корпусов подвергся особенно серьезным разрушениям – его крыша повреждена настолько, что пребывание внутри стало опасным. Именно в этом здании еще около месяца назад работал директор обсерватории, прежде чем перейти в более пригодное для работы помещение.



Вред также получил исторический английский телескоп, а точнее – створка его купола. Конструкция купола была повреждена ударной волной, однако сам телескоп, который является ценным научным и историческим инструментом, остался невредимым. Предположительно, это означает, что ученым удастся сохранить возможность его дальнейшего использования после ремонтных работ.

Также пострадала аудитория, где регулярно проводились астрономические кружки и читались лекции для студентов. Это помещение было важной частью образовательной деятельности обсерватории и местом популяризации науки среди молодежи. Из-за повреждения учебный процесс в этих стенах пока невозможен.



Фото из здания, которое подверглось наибольшим разрушениям, пока нет. По словам автора канала "Вселенная в кармане", его состояние оценивают как тяжелое – крыша существенно повреждена, а восстановление потребует значительных ресурсов и времени.

Что известно об астрономической обсерватории Одесы?

Одеская астрономическая обсерватория является одним из старейших научных учреждений Украины, основанной во второй половине девятнадцатого века. Она пережила войны, революции, немецкую оккупацию и десятилетия недофинансирования, оставаясь важным центром астрономических исследований и образования.

Начало ее истории восходит к 1863 году, когда тогдашние власти Одесы приняли решение о необходимости создания "научно-учебной" астрономической обсерватории в составе образованного в Одесе Императорского Новороссийского университета. Этим же решением для постройки обсерватории была выделена территория бывшего сигнального телеграфа, расположенного в урочище Ланжерон, вблизи юго-восточного крепостного вала "суворовской" крепости.

Однако задержки с финансированием, созданием проекта и другие тогдашние проволочки привели к тому, что строительство одеской обсерватории началось только в 1870 году. К этому времени в Одесе уже был создан университет (1865), а при нем кафедра астрономии, указано на сайте Научно-исследовательского института "Астрономическая обсерватория".

Нынешние повреждения стали еще одним тяжелым испытанием для учреждения, которое уже несколько лет работает в условиях сокращенного штата и ограниченного финансирования.



24 Канал обратился за комментарием к работникам обсерватории. Мы обновим этот материал, когда получим ответ.