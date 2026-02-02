Какие Galaxy получат One UI 8.5 и когда это произойдет?

Официальный перечень совместимых моделей Samsung пока не опубликовала. Впрочем логика обновлений компании позволяет сделать довольно точный прогноз. One UI 8.5 базируется на Android 16 и использует новую ветку QPR2, поэтому все смартфоны и планшеты, которые уже получили One UI 8.0 или вышли с ней из коробки, с высокой вероятностью обновятся и до версии 8.5, пишет Gizmochina.

В эту категорию входят флагманы и субфлагманы нескольких поколений, складные модели, актуальные планшеты, а также значительная часть среднего сегмента. Речь идет о линейках Galaxy S от S21 FE до S25 Ultra, складные Galaxy Fold и Flip нескольких поколений, планшеты серий Galaxy Tab S, Tab A и защищенные Tab Active. Также в списке ожидаемых моделей – многочисленные представители Galaxy A, F, M и XCover, включая бюджетные смартфоны с поддержкой LTE и 5G.

Другими словами, если ваше устройство уже работает на One UI 8.0, шанс получить One UI 8.5 очень высок. Окончательное подтверждение все же стоит ждать от Samsung, поскольку компания иногда корректирует политику поддержки для отдельных регионов или конфигураций.

Сейчас источники предоставляют такой список устройств:

Серия Galaxy S: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE.

Серия складных Galaxy: Galaxy TriFold, Fold 7, Flip 7, Fold SE, Fold 6, Flip 6, Fold 5, Flip 5, Fold 4, Flip 4.

Серия Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, Tab S10 Ultra, Tab S10 Lite, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE, S9 FE+, Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A11, Tab A11+, Tab A9, Tab A9+, Tab Active 5, Tab Active 5 Pro.

Серия Galaxy A: Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A17 (LTE & 5G), A16 (LTE & 5G), A15 (LTE & 5G), A07 (LTE & 5G), A06 (LTE & 5G).

Серия Galaxy F: F56, F55, F54, F36, F34, F17, F16, F15, F07, F06.

Серия Galaxy M: Galaxy M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M34, M33, M17, M16, M15, M07, M06.

Серия Galaxy XCover: Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro.

Когда стартует развертывание обновления?

Ожидается, что стабильная версия One UI 8.5 дебютирует вместе с новой серией Galaxy S26. Презентация этих смартфонов запланирована на конец февраля, а старт продаж – на начало марта. Именно они станут первыми устройствами с предустановленной One UI 8.5.

После этого Samsung традиционно возьмет паузу в несколько недель, прежде чем начать массовое обновление уже выпущенных моделей. По предварительным данным, развертывание стабильной версии может стартовать в конце апреля.

Сначала апдейт получат премиальные смартфоны – флагманы серии Galaxy S и новые складные Galaxy.

Далее очередь дойдет до старших флагманов, планшетов.

Лишь потом – до моделей среднего и бюджетного сегментов.

Чего ждать от One UI 8.5?

One UI 8.5 призвана сделать пользование устройствами Galaxy еще проще, производительнее и безопаснее. Обновления, о которых пишет Samsung, сосредоточено на улучшении процессов создания контента, удобном обмене файлами и расширенных возможностях взаимодействия между устройствами.

Новая оболочка значительно упрощает работу с фотографиями благодаря обновлению Photo Assist, которое позволяет редактировать изображения без необходимости сохранять каждое изменение отдельно. Пользователи могут просматривать историю редактирования и выбирать лучшие варианты.

Также усовершенствована функция "Быстрый совместный доступ", которая теперь автоматически распознает людей на фото и предлагает отправлять их непосредственно соответствующим контактам, что делает обмен контентом более интуитивным.

Отдельно отмечается новые возможности взаимодействия между устройствами Galaxy: функция "Аудиотрансляция" позволяет транслировать звук и даже голос со смартфона на соседние устройства, что удобно для групповых мероприятий.

Кроме того, "Совместный доступ к хранилищу" открывает файлы с других устройств Galaxy прямо в приложении "Мои файлы".

В сфере безопасности One UI 8.5 усиливает защиту от кражи и добавляет новые уровни контроля настроек.

Бета-версия доступна для пользователей серии Galaxy S25 в ряде стран, включая США, Великобританией, Германией, Польшей, Кореей и Индией, через приложение Samsung Members.