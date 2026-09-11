Серверы не выдерживают нагрузки

О временном ограничении регистрации новых пользователей рассказал в социальной сети X руководитель продуктового направления OpenAI Тибо Сотьо, возглавляющий разработку Codex и ChatGPT. По его словам, именно тарифный план Pro создает наибольшую нагрузку на вычислительные системы компании, поэтому продажу новых подписок временно приостановили. Информацию об этом опубликовало издание TechCrunch. Он подчеркнул, что другие тарифные планы, в частности более дешевые Go и Plus, а также доступ через API, остаются открытыми для пользователей.

Предупреждение о возможных ограничениях Сотьо опубликовал еще в среду, отметив, что инженеры компании задействовали все возможные рычаги для поддержания стабильности системы, но с подобным уровнем интереса они еще не сталкивались.

Спрос на Astra действительно беспрецедентен. Мы задействовали все возможные рычаги, чтобы удовлетворить его, но я еще не видел ничего подобного, хотя мы и раньше переживали очень стремительный рост. Приоритетом всегда будет оставаться обеспечение отличного сервиса для существующих пользователей, но нам, возможно, придется ненадолго приостановить новые подписки Pro, если такая ситуация сохранится,

– говорит Тибо Сотьо.

Разработчики пока не сообщили, как долго продлится пауза и сколько именно людей ежедневно пытаются оформить подписку. Однако еще в прошлом месяце компания повысила лимиты использования для пользователей Codex, что свидетельствует о внезапности дефицита мощностей.

Почему особенна модель Astra

OpenAI запустила модель Astra в начале сентября для аккаунтов уровней Pro, Plus, Enterprise и Business. Новая разработка демонстрирует существенный скачок в таких сферах, как рассуждения искусственного интеллекта, написание кода и управление компьютером. Компания даже анонсировала Astra как начало эры общего искусственного интеллекта (AGI) и прорыв поколения, что и вызвало рекордный интерес со стороны сообщества.