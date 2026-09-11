Сервери не витримують навантаження

Про тимчасове обмеження реєстрацій нових користувачів розповів у соціальній мережі X керівник напрямку продуктів OpenAI Тібо Сотьо, який очолює розробку Codex та ChatGPT. За його словами, саме тарифний план Pro створює найбільше навантаження на обчислювальні системи компанії, тому продаж нових підписок тимчасово вимкнули. Інформацію про це опублікувало видання TechCrunch. Він підкреслив, що інші тарифні плани, зокрема дешеві Go та Plus, а також доступ через API, залишаються відкритими для користувачів.

Попередження про можливі обмеження Сотьо опублікував ще в середу, зауваживши, що інженери компанії задіяли всі можливі важелі для підтримки стабільності системи, але з подібним рівнем зацікавленості вони ще не стикалися.

Попит на Astra дійсно безпрецедентний. Ми задіяли всі можливі важелі, щоб задовольнити його, але я ще не бачив нічого подібного, хоча ми й раніше проходили через дуже стрімке зростання. Пріоритетом завжди залишатиметься збереження чудового сервісу для наявних користувачів, але нам, можливо, доведеться ненадовго призупинити нові підписки Pro, якщо це триватиме,

– каже Тібо Сотьо.

Розробники поки не повідомили, як довго триватиме пауза та скільки саме людей щодня намагаються оформити підписку. Проте ще минулого місяця компанія підвищила ліміти використання для користувачів Codex, що свідчить про раптовість дефіциту потужностей.

Чим особлива модель Astra

OpenAI запустила модель Astra на початку вересня для акаунтів рівнів Pro, Plus, Enterprise та Business. Нова розробка демонструє суттєвий стрибок у таких сферах, як міркування штучного інтелекту, написання коду та управління комп'ютером. Компанія навіть анонсувала Astra як початок ери загального штучного інтелекту (AGI) та прорив покоління, що й спровокувало рекордний інтерес спільноти.