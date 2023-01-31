Чат-боты за очень короткий срок стали частью учебного процесса, пусть и неофициальной. В этом кроется главная проблема: преподаватели разошлось во мнениях – запрещать искусственный интеллект, как один из способов мошенничества, или все же одобрять как инновацию, открывающую новые возможности.

Интересно ChatGPT без проблем сдал экзамен в одной из лучших бизнес-школ мира

Статистика использования ИИ студентами

Опрос 1000 студентов показал следующие результаты:

9 из 10 учащихся знают о ChatGPT, гораздо больше, чем учителя начальных классов.

Более 89% учащихся использовали ChatGPT для помощи в выполнении домашнего задания .

. 48% студентов признались, что использовали ChatGPT для домашнего теста или викторины, 53% – для написания эссе, а 22% – для написания плана доклада.

При этом 72% студентов колледжей считают, что ChatGPT следует запретить в сети колледжа.

Наряду со студентами ресурс опросил 100 преподавателей. Вот что они думают:

82% преподавателей колледжей знают о ChatGPT по сравнению с 55% учителей начальных классов.

72% преподавателей колледжей, знающих о ChatGPT, озабочены его влиянием на списывание по сравнению с 58% учителей начальных классов.

34% всех преподавателей считают, что ChatGPT должен быть запрещен в школах и университетах, в то время как 66% поддерживают доступ к нему студентам.

Опрос также показал, что определенное количество педагогов (21%) уже использует ChatGPT в своей работе – для создания планов уроков, для обучения, получения подсказок и прочего.

Запретить ИИ полностью вряд ли удастся. Но в этом есть и плюсы. Поэтому ряд ученых рекомендуют смириться с неизбежным и разработать новые методы обучения, которые позволят студентам развивать свои навыки с использованием искусственного интеллекта.