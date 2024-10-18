Когда ждать Ориониды

В целом Ориониды активны еще с 26 сентября и в этом году будут наблюдаться вплоть до 22 ноября. Но максимальной частоты они достигнут в понедельник, 21 октября, когда ожидается около 23 метеоров в час. Об этом пишет Американское метеорное общество.

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Отмечается, что точный Максимум следует ожидать в 5 утра по Гринвичу. В Украине в это время будет уже слишком светло, чтобы наблюдать за метеорами, поэтому следует делать это до рассвета, или уже в конце дня.

К сожалению, говорят ученые, наблюдение за метеорами на этот раз будет несколько затрудненным, поскольку нам будет мешать яркий свет от Луны, которая за несколько дней до этого достигнет полноты. Поэтому традиционно для таких событий рекомендуют найти место, где не будет лишнего светового загрязнения. Лучшим вариантом будет сельская местность, хотя и в городах тоже можно будет насладиться зрелищем.

Поскольку поток метеоров будет не постоянным, лучше заранее найти место, где они могут появиться, поскольку космические камни сгорают чрезвычайно быстро. Ориониды прилетают из между созвездиями Ориона и Близнецов.

Традиционно для таких случаев рекомендуем воспользоваться мобильными приложениями, вроде Sky Guide или Star Walk – там вы сможете легко найти расположение созвездий благодаря дополненной реальности. Просто наведите камеру на небо и смотрите на экране, какое созвездие перед вами.

Ориониды — один из двух ежегодных метеорных потоков, вызванных кометой Галлея, следующий визит которой ожидается в 2061 году. Комета Галлея также вызывает метеорный поток Эта-Аквариды, пик которого приходится на начало мая каждого года. Оба звездопада можно наблюдать как с Южного, так и с Северного полушарий.