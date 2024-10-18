Коли чекати Оріоніди

У цілому Оріоніди активні ще з 26 вересня й цього року будуть спостерігатися аж до 22 листопада. Але максимальної частоти вони досягнуть у понеділок, 21 жовтня, коли очікується близько 23 метеорів на годину. Про це пише Американське метеорне товариство.

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Зазначається, що точний Максимум слід очікувати о 5 ранку за Грінвічем. В Україні в цей час буде вже занадто світло, щоб спостерігати за метеорами, тому слід робити це до світанку, або вже наприкінці дня.

На жаль, кажуть учені, спостереження за метеорами цього разу буде дещо ускладненим, оскільки нам заважатиме яскраве світло від Місяця, який за кілька днів до цього досягне повні. Тож традиційно для таких подій рекомендують знайти місце, де не буде зайвого світлового забруднення. Найкращим варіантом буде сільська місцевість, хоча й у містах теж можна буде насолодитися видовищем.

Оскільки потік метеорів буде не постійним, краще заздалегідь знайти місце, де вони можуть з'явитися, оскільки космічні камені згорають надзвичайно швидко. Оріоніди прилітають з між сузір'ями Оріона та Близнюків.

Традиційно для таких випадків рекомендуємо скористатися мобільними застосунками, на кшталт Sky Guide чи Star Walk – там ви зможете легко знайти розташування сузір'їв завдяки доповненій реальності. Просто наведіть камеру на небо й дивіться на екрані, яке сузір'я перед вами.

Оріоніди — один з двох щорічних метеорних потоків, спричинених кометою Галлея, наступний візит якої очікується у 2061 році. Комета Галлея також спричиняє метеорний потік Ета-Аквариди, пік якого припадає на початок травня кожного року. Обидва зорепади можна спостерігати як з Південної, так і з Північної півкуль.