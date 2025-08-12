Что произошло с ученым 66 лет назад?

В январе 1959 года 24-летний метеоролог Деннис Белл, которого коллеги называли "Тинк", отправился в составе британской экспедиции на антарктическую станцию Скотта. Во время одной из поездок на собачьих упряжках в районе ледника Мак-Мердо он провалился в трещину во льду. Белл в тот момент двигался впереди саней, не обувшись в лыжи. Он пережил это падение. Геодезист Джефф Стокс бросил ему веревку, чтобы вытащить коллегу на поверхность, однако Белл почему-то завязал веревку вокруг своего пояса, а не вокруг себя. Когда он достиг вершины и уже почти выбрался, его пояс порвался. На этот раз он не откликнулся на зов, пишет 24 Канал со ссылкой на NewScientist.

Джефф Стокс смог вернуться на базу, хоть и с обмороженными руками. Он рассказал о том, что произошло, однако погодные условия, в частности сильная метель, сделали любые дальнейшие попытки спасения слишком опасными. Тело Денниса Белла так и не нашли.

Лишь недавно, в 2025 году, благодаря быстрому таянию ледника в районе залива Мак-Мердо, команда с польской антарктической станции Арцтовский на острове Кинг-Джордж обнаружила человеческие останки среди камней, обнаженного из-за отступления льда. В следующем месяце новая команда, в состав которой входили археолог, геоморфолог, антрополог и гляциолог, вернулась на место, чтобы провести тщательное исследование.

Чтобы окончательно идентифицировать погибшего, костные фрагменты доставили исследовательским судном "Сэр Дэвид Аттенборо" на Фолклендские острова, а оттуда Королевскими ВВС в Лондон. ДНК-анализ, проведенный с участием родственников Белла, подтвердил, что найденные останки принадлежат именно ему.

Вместе с останками было обнаружено более 200 личных вещей, среди которых были остатки радиооборудования, фонарик, лыжные палки, шведский нож, именные наручные часы и мундштук от трубки.

Другая сторона трагедии

Открытие останков Белла напоминает о том, как быстро меняется антарктический ландшафт. Эта находка стала возможной из-за климатических изменений, которые ускоряют таяние антарктических ледников. По данным исследований, ледники в Антарктиде, в частности на Антарктическом полуострове, стремительно отступают из-за повышения температуры океана.

Например, ледник Кадман за несколько лет увеличил скорость своего таяния на 94%, теряя до 2,16 миллиарда тонн льда ежегодно. Это явление не только обнажает ранее скрытые участки, но и угрожает глобальному уровню моря.

Ледник Туэйтса, известный как "ледник Судного дня", также теряет миллиарды тонн льда ежегодно, повышая глобальный уровень моря. Исследователи предупреждают, что если этот процесс ускорится, последствия могут быть катастрофическими для прибрежных городов и островных государств.

Хотя отступление ледников, которые веками хранили тайны, может открывать новые археологические и исторические находки, как это произошло с Беллом, это одновременно создает угрозы, такие как наводнения.