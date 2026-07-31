Реакция основателя Telegram

В своем личном телеграм-канале Дуров высказался о своем новом российском статусе. Соответствующее сообщение появилось вечером 30 июля, пишет 24 Канал.

Россия признала меня террористом за отказ выполнять ее требования о массовой слежке и цензуре в Telegram. Согласно российскому законодательству, мне запрещено публиковать информацию в интернете. Российские чиновники явно запутались в том, кто и кого может забанить в интернете,

– прокомментировал Павел Дуров.

Предприниматель, утверждающий, что давно разорвал все связи с Россией, также опубликовал мем, где он сам назван террористом, а представители "Талибана", с которыми Лавров встречался ранее, подписаны как "уважаемые партнеры":



Мем, опубликованный Дуровым / Скриншот 24 Канала

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Главной причиной радикальных шагов Кремля стал отказ администрации мессенджера удалить популярный бот для знакомств "Дайвинчик". Российские спецслужбы убеждены, что через этот сервис украинская разведка под видом девушек заводила знакомства с россиянами и вовлекала их в диверсии и теракты.

Показательно, что аналогичный бот в социальной сети "ВКонтакте", которую контролирует государство, не вызвал никаких претензий у силовиков.

ФСБ также выдвинула претензии в связи с отказом удалять каналы и чаты, имеющие отношение к Украине. Силовики утверждают, что платформа стала инструментом для подготовки преступлений против безопасности страны.

Повод для преследования и последствия

Начиная с июля 2025 года правоохранители якобы задержали 46 молодых людей в 16 различных регионах России. Задержанным инкриминируют нападения на полицейских и совершение поджогов по заданию иностранных кураторов. В ФСБ без каких-либо доказательств утверждают, что такие действия привели к многочисленным человеческим жертвам, в частности среди женщин и детей, а общая сумма имущественного ущерба составляет много миллиардов рублей.

Помимо внесения в реестр террористов, Кремль планирует объявить Дурова в международный розыск. Несмотря на то, что процедура еще не завершена, такой статус может создать предпринимателю серьезные проблемы при пересечении границ стран, поддерживающих дружеские отношения с Москвой.

На данный момент статус террориста получил только Дуров как физическое лицо, поэтому пользователям Telegram в России, к сожалению, ничего не грозит. Реальные проблемы для пользователей начнутся только в случае признания экстремистской всей компании, что приведет к запрету финансовых операций, включая оплату Premium-подписки.