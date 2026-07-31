Реакція засновника Telegram

У своєму особистому телеграм-каналі Дуров висловився про свій новий російський статус. Відповідне повідомлення з'явилося ввечері 30 липня, пише 24 Канал.

Росія визначила мене терористом за відмову виконувати її вимоги щодо масового стеження та цензури в Telegram. Згідно з російським законодавством, мені заборонено публікувати інформацію в інтернеті. Російські чиновники явно заплуталися в тому, хто і кого може забанити в інтернеті,

– прокоментував Павло Дуров.

Підприємець, який стверджує, що давно розірвав усі зв'язки з Росією, також опублікував мем, де він сам названий терористом, а представники Талібану, з якими Лавров зустрічався раніше, підписані як "шановані партнери":



Мем, який опублікував Дуров / Скриншот 24 Каналу

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Головною причиною радикальних кроків Кремля стала відмова адміністрації месенджера видалити популярний бот для знайомств "Дайвінчик". Російські спецслужби переконані, що через цей сервіс українська розвідка під виглядом дівчат заводила знайомства з росіянами та залучала їх до диверсій і терактів.

Показово, що аналогічний бот у соцмережі "Вконтакте", яку контролює держава, не викликав жодних претензій у силовиків.

ФСБ також висунула претензії щодо відмови видаляти канали та чати, які мають стосунок до України. Силовики стверджують, що платформа стала інструментом для підготовки злочинів проти безпеки країни.

Привід для переслідування та наслідки

Починаючи з липня 2025 року, правоохоронці нібито затримали 46 молодих людей у 16 різних регіонах Росії. Затриманим інкримінують напади на поліцейських та здійснення підпалів за завданням іноземних кураторів. У ФСБ без жодних доказів стверджують, що такі дії призвели до численних людських жертв, зокрема серед жінок і дітей, а загальна сума майнових збитків становить багато мільярдів рублів.

Окрім внесення до реєстру терористів, Кремль планує оголосити Дурова в міжнародний розшук. Попри те, що процедуру ще не завершили, такий статус може створити підприємцю серйозні проблеми при перетині кордонів країн, які підтримують дружні відносини з Москвою.

Наразі статус терориста отримав лише Дуров як фізична особа, тож користувачам Telegram у Росії, на жаль, нічого не загрожує. Реальні проблеми для юзерів почнуться лише у разі визнання екстремістською всієї компанії, що призведе до заборони фінансових операцій, включно з оплатою Premium-підписки.