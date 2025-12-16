Несмотря на усилия инженеров, стабильность работы техники в значительной степени зависит от действий пользователя и условий эксплуатации устройства. 24 Канал подготовил несколько полезных советов, которые помогут спасти ваш компьютер и ноутбук от перегрева.

Как обеспечить эффективное охлаждение системы?

Контроль окружающей среды является первым и самым важным шагом. В помещениях с центральным кондиционированием, где температура держится на уровне 20-22 градусов Цельсия, проблемы возникают реже. Однако без климат-контроля комната может нагреваться, что создает дополнительную нагрузку на ПК во время интенсивной работы (а ваша квартира, скорее всего, окажется именно таким помещением).

Вентиляция внутренних элементов системы

Вентиляция играет решающую роль: воздух должен свободно циркулировать не только внутри корпуса, но и вокруг него.

Владельцам ноутбуков следует использовать подставки, чтобы открыть доступ воздуха к нижним вентиляционным отверстиям.

Системные блоки лучше ставить на стол, а не прятать в тесные ниши или шкафы. Также следует избегать прямых солнечных лучей, закрывая шторы в жаркие часы.

В критических ситуациях может понадобиться дополнительный вентилятор или перемещение рабочего места в более прохладную комнату.

Очистка от пыли

Следующий важный аспект – борьба с пылью, которая накапливается даже в самых чистых помещениях. Уже через несколько месяцев на решетках вентиляции появляется видимый налет, а через год он может превратиться в плотный слой, действующий как термоизоляция.



Очистка от пыли важна для охлаждения как ПК? так и ноутбука / Фото Depositphotos

Это заставляет систему охлаждения работать на пределе возможностей. Внешние отверстия следует чистить каждые 1-2 месяца тканью или сжатым воздухом (баллон нужно держать ровно, чтобы избежать выхода жидкости). Настольные ПК рекомендуется открывать раз в год для внутренней чистки, предварительно отключив их от сети, объясняет Kingston.

Замена термоинтерфейса

Замена термопасты – процедура, о которой часто забывают, но она очень важна и играет одну из ключевых ролей в вопросе надлежащего охлаждения системы. Дело в том, что именно термопаста обеспечивает эффективную передачу тепла от процессора к радиатору, устраняя воздушные карманы.

Нанесение новой пасты целесообразно каждые 3-5 лет или если температура компонентов регулярно превышает 80 градусов Цельсия.



Замену термопасты не стоит пропускать / Фото Depositphotos

Процесс требует осторожности: нужно снять кулер, очистить поверхности 90% изопропиловым спиртом и салфеткой из микрофибры, а затем нанести каплю пасты размером с горошину. В ноутбуках добраться до процессора труднее, поэтому там чаще возникают проблемы с батареей, чем с высыханием термоинтерфейса.

Как это правильно сделать самостоятельно, подробно объясняет производитель компьютерной техники Corsair. Однако если вы не уверены в своих силах, не знаете что делать – лучше обратиться к специалистам.

Правильные настройки производительности

Последний фактор – настройка производительности системы. Разгон (overclocking) повышает скорость работы, но и увеличивает тепловыделение. Если температура стабильно держится выше 80 градусов Цельсия, стоит вернуться к заводским параметрам или инвестировать в более мощное жидкостное охлаждение.

Полезно также следить за фоновыми программами в автозагрузке и делать перерывы во время длительных игровых сессий, чтобы дать оборудованию остыть.