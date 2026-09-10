Улучшенная защита экрана и новый дизайн корпуса

Несмотря на сохранение аналогичной диагонали экрана и общих габаритов, новый iPhone 18 Pro получил ряд важных конструктивных улучшений. Инженеры создали корпус с использованием алюминиевой основы для улучшенного отвода тепла во время интенсивных нагрузок, пишет 24 Канал.

Общий вес смартфона увеличился с 206 граммов у предшественника до 211 граммов у новинки. Дисплей Super Retina XDR с частотой обновления до 120 герц защищен обновленным стеклом Ceramic Shield с антибликовым покрытием. Пиковая яркость на улице составляет 3 000 нит, а минимальный уровень снижается до 1 нит для комфортного чтения в темноте.

Разработчики уменьшили размеры выреза TrueDepth, поэтому Dynamic Island стал меньше и теперь отображает до трех интерактивных действий одновременно вместо двух.

Модель предлагается в новых цветах корпуса, среди которых выделяются бордовый и ледниково-голубой.



Новый цвет, который Apple назвала "Бургунди" / Изображение Apple

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Революционная камера с механической переменной диафрагмой

Главной технологической инновацией iPhone 18 Pro стала основная Fusion-камера на 48 мегапикселей с механической переменной диафрагмой. Если у iPhone 17 Pro была фиксированная светосила f/1,78, то новый модуль позволяет регулировать значение в диапазоне от f/1,48 до f/4,0. Шесть лепестков механизма обеспечивают создание настоящего оптического боке вместо программного размытия и значительно улучшают качество ночной съемки.

Смартфон получил специальную функцию создания цифрового негатива Apple Reference Image, которая защищает снимки водяным знаком для подтверждения их подлинности.

Запись видео в кинематографическом режиме теперь поддерживает разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. Также пользователям стали доступны обновленные стили Photographic Styles 3 с точным контролем зернистости и текстуры кадров.

Мощность чипа A20 Pro и жидкостное охлаждение

Сердцем устройства стал новый процессор Apple A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровому технологическому процессу компании TSMC. По сравнению с 3-нанометровым чипом A19 Pro в iPhone 17 Pro новая архитектура обеспечивает прирост вычислительной скорости на 20%, а производительность семиядерного графического процессора выросла на 40%. Пропускная способность оперативной памяти увеличилась на 50%, а новый нейронный движок с двумя блоками по 16 ядер ускоряет обработку задач искусственного интеллекта.

Для поддержания высокой производительности при длительной нагрузке инженеры установили испарительную камеру охлаждения, площадь которой увеличилась в три раза по сравнению с iPhone 17 Pro. Это позволяет избежать перегрева и снижения тактовых частот во время ресурсоемких игр или видеомонтажа.

Смартфон оснащен новым модемом C2, который снижает энергопотребление при связи на 15%.

Рекордная автономность и ускоренная зарядка

Время воспроизведения видео на iPhone 18 Pro увеличилось с 33 часов у предшественника до 36 часов. Емкость аккумулятора глобальной версии составляет 4 056 миллиампер-часов, а американской модификации с eSIM – 4 288 миллиампер-часов. Мощность проводной зарядки выросла с 40 ватт до 60 ватт, что позволяет зарядить 50% аккумулятора всего за 15 минут против 20 минут у iPhone 17 Pro.

Базовая версия смартфона с 256 гигабайтами памяти стоит от 1 199 долларов, что на 100 долларов дороже стартовой цены iPhone 17 Pro. Также в линейке впервые появилась версия с накопителем на 2 терабайта.

В целом переход на новое поколение дает ощутимые преимущества специалистам, которые активно занимаются мобильной фотографией, играют в сложные видеоигры и нуждаются в максимальной автономности в течение дня. Но для обычного пользователя вряд ли есть острая необходимость в обновлении.