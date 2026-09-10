Вдосконалений захист екрана та новий дизайн корпусу

Попри збереження аналогічної діагоналі екрана та загальних габаритів, новий iPhone 18 Pro отримав низку важливих конструктивних покращень. Інженери створили корпус із використанням алюмінієвої основи для покращеного відведення тепла під час інтенсивних навантажень, пише 24 Канал.

Загальна вага смартфона зросла з 206 грамів у попередника до 211 грамів у новинці. Дисплей Super Retina XDR із частотою оновлення до 120 герц захистили оновленим склом Ceramic Shield з антибліковим покриттям. Пікова яскравість на вулиці становить 3 000 ніт, а мінімальний рівень знижується до 1 ніт для комфортного читання в темряві.

Розробники зменшили розміри вирізу TrueDepth, завдяки чому Dynamic Island став меншим і тепер відображає до трьох інтерактивних дій одночасно замість двох.

Модель пропонують у нових кольорах корпусу, серед яких виділяються бордовий та льодовиково-блакитний.



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Революційна камера із механічною змінною діафрагмою

Найголовнішою технологічною інновацією iPhone 18 Pro стала основна Fusion-камера на 48 мегапікселів із механічною змінною діафрагмою. Якщо iPhone 17 Pro мав фіксовану світлосилу f/1,78, то новий модуль дозволяє регулювати значення в діапазоні від f/1,48 до f/4,0. Шість пелюсток механізму забезпечують створення справжнього оптичного боке замість програмного розмиття та значно покращують якість нічної зйомки.

Смартфон отримав спеціальну функцію створення цифрового негатива Apple Reference Image, яка захищає знімки водяним знаком для підтвердження їхньої справжності.

Запис відео в кінематографічному режимі тепер підтримує роздільну здатність 4K при 60 кадрах на секунду. Також користувачам стали доступні оновлені стилі Photographic Styles 3 з точним контролем зернистості та текстури кадрів.

Потужність чипа A20 Pro та рідинне охолодження

Серцем пристрою став новий процесор Apple A20 Pro, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом компанії TSMC. Порівняно з 3-нанометровим чипом A19 Pro в iPhone 17 Pro, нова архітектура забезпечує приріст обчислювальної швидкості на 20%, а продуктивність семиядерного графічного процесора зросла на 40%. Пропускна здатність оперативної пам'яті виросла на 50%, а новий нейронний рушій із двома блоками по 16 ядер прискорює обробку задач штучного інтелекту.

Для підтримання високої швидкодії під тривалим навантаженням інженери встановили випарну камеру охолодження, площа якої зросла втричі порівняно з iPhone 17 Pro. Це дозволяє уникати перегріву та скидання частот під час вимогливих ігор чи відеомонтажу.

Смартфон оснастили новим модемом C2, який зменшує енергоспоживання під час зв'язку на 15%.

Рекордна автономність і прискорене заряджання

Час відтворення відео на iPhone 18 Pro зріс із 33 годин у попередника до 36 годин. Ємність акумулятора глобальної версії становить 4 056 міліампер-годин, а американської модифікації з eSIM – 4 288 міліампер-годин. Потужність дротового заряджання зросла з 40 ват до 60 ват, що дозволяє поповнити 50% заряду лише за 15 хвилин проти 20 хвилин у iPhone 17 Pro.

Базова версія смартфона з 256 гігабайтами пам'яті коштує від 1 199 доларів, що на 100 доларів дорожче за стартову ціну iPhone 17 Pro. Також у лінійці вперше з'явилася версія з накопичувачем на 2 терабайти.

Загалом перехід на нове покоління надає відчутні переваги фахівцям, які активно займаються мобільною фотографією, грають у складні відеоігри та потребують максимальної автономності протягом дня. Але для звичайного користувача навряд чи є нагальна потреба оновлюватись.