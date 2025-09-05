Это делается для того, чтобы улучшить работу над исследованиями, которые проводятся на орбите, рассказывает 24 Канал со ссылкой на DataCenterKnowledge. Кроме того, в будущем это позволит перебросить на орбиту инфраструктуру, которая сейчас используется на Земле для вычисления данных, например для нужд искусственного интеллекта.

Как периферийные вычисления изменят исследования в космосе?

Исторически одной из главных проблем на МКС была нехватка вычислительных и сетевых ресурсов. Это затрудняло анализ и передачу данных в режиме реального времени, особенно из экспериментов, которые генерируют большие объемы информации, например, в биомедицине и естественных науках.

Новый прототип призван решить эту проблему. Он использует аппаратный модуль Axiom Space AxDCU-1 и программную платформу Red Hat Device Edge, которая является облегченной версией Kubernetes. Эта система позволяет запускать рабочие нагрузки в изолированных контейнерах, которые можно обновлять с Земли.



Аппаратный модуль AxDCU-1 / Фото Axiom Space

Axiom Space Data Center Unit One (AxDCU-1) разработан как испытательная площадка для использования наземного периферийного вычислительного оборудования с целью революционизации вычислительных возможностей в космосе. Он оптимизирован для поддержки, в первую очередь, приложений в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта и машинного обучения (AI/ML), объединения данных и кибербезопасности в космосе.

Ключевое преимущество технологии – способность работать автономно. Поскольку МКС быстро движется по орбите, связь с Землей часто прерывается. Система разработана так, чтобы самостоятельно справляться с этими перерывами, имея функции самовосстановления и автоматического отката состояния без вмешательства человека. Это позволит обрабатывать данные локально на станции, а на Землю отправлять только конечные результаты.

Это только начало. Что Axiom Space планирует делать дальше?

Этот проект является частью гораздо большей стратегии. Axiom Space планирует построить собственную коммерческую космическую станцию, которая потребует значительных вычислительных мощностей для поддержки периферийного искусственного интеллекта и автоматизации.

Важно! Технологии, испытанные в космосе, могут найти применение и на Земле. Опыт, полученный во время этого эксперимента, поможет улучшить надежность критической инфраструктуры и развивать автономные системы в отдаленных регионах с ограниченными ресурсами.