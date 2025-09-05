Це робиться для того, щоб покращити роботу над дослідженнями, які проводяться на орбіті, розповідає 24 Канал з посиланням на DataCenterKnowledge. Крім того, в майбутньому це дозволить перекинути на орбіту інфраструктуру, яка зараз використовується на Землі для обчислення даних, наприклад для потреб штучного інтелекту.

Дивіться також Ізраїль запустив супутник-шпигун і налякав власних громадян

Як периферійні обчислення змінять дослідження в космосі?

Історично однією з головних проблем на МКС був брак обчислювальних та мережевих ресурсів. Це ускладнювало аналіз та передачу даних у режимі реального часу, особливо з експериментів, які генерують великі обсяги інформації, наприклад, у біомедицині та природничих науках.

Новий прототип покликаний розв'язати цю проблему. Він використовує апаратний модуль Axiom Space AxDCU-1 та програмну платформу Red Hat Device Edge, яка є полегшеною версією Kubernetes. Ця система дозволяє запускати робочі навантаження в ізольованих контейнерах, які можна оновлювати із Землі.



Апаратний модуль AxDCU-1 / Фото Axiom Space

Axiom Space Data Center Unit One (AxDCU-1) розроблений як випробувальний майданчик для використання наземного периферійного обчислювального обладнання з метою революціонізації обчислювальних можливостей у космосі. Він оптимізований для підтримки, в першу чергу, застосунків у сфері хмарних обчислень, штучного інтелекту та машинного навчання (AI/ML), об'єднання даних та кібербезпеки у космосі.

Ключова перевага технології – здатність працювати автономно. Оскільки МКС швидко рухається по орбіті, зв'язок із Землею часто переривається. Система розроблена так, щоб самостійно справлятися з цими перервами, маючи функції самовідновлення та автоматичного відкату стану без втручання людини. Це дозволить обробляти дані локально на станції, а на Землю відправляти лише кінцеві результати.

Це лише початок. Що Axiom Space планує робити далі?

Цей проєкт є частиною набагато більшої стратегії. Axiom Space планує збудувати власну комерційну космічну станцію, яка потребуватиме значних обчислювальних потужностей для підтримки периферійного штучного інтелекту та автоматизації.

Важливо! Технології, випробувані в космосі, можуть знайти застосування і на Землі. Досвід, отриманий під час цього експерименту, допоможе покращити надійність критичної інфраструктури та розвивати автономні системи у віддалених регіонах з обмеженими ресурсами.