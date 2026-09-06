Почему заменить Cursor

Эти изменения связаны с переходом Cursor под контроль компании SpaceXAI. Она принадлежит Илону Маску, который не перестает высказывать претензии к OpenAI и открыто враждует как с ней, так и с ее генеральным директором Сэмом Альтманом. Судя по всему, Альтман не собирается этого прощать, а потому воспользовался положением соглашения о смене владельца, которое дает право расторгнуть сотрудничество без каких-либо претензий, если компания переходит в другие руки, пишет 24 Канал.

12 ноября 2026 года называют датой окончательного прекращения прямого доступа к моделям OpenAI, хотя сроки еще могут сдвинуться. Пока что имеющиеся модели искусственного интеллекта будут работать в привычном режиме. После завершения сделки пользователи потеряют доступ к разработкам OpenAI.

Какой вариант предлагается с собственным ключом API

Самое простое решение – подключить собственный ключ OpenAI API прямо в настройках редактора. В этом случае запросы для чата и агентов будут отправляться напрямую, без посредничества платформы.

Впрочем, у этого способа есть ограничения. Ключ не будет работать с автозаполнением, фоновыми и облачными агентами, автоматизацией и Cursor CLI. Отдельно придется платить и за сам API, ведь подписки ChatGPT Plus или Pro эти расходы не покрывают.

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Можно ли разделить инструменты

Поскольку редактор построен на архитектуре VS Code, разработчики могут устанавливать совместимые расширения. OpenAI рекомендует использовать собственное расширение Codex IDE.

Такой подход фактически разделяет эти два инструмента: код пишут в привычной среде, а функции искусственного интеллекта получают через отдельный плагин. Для тех, кто хочет работать именно с новейшими моделями OpenAI, это может стать самым удобным долгосрочным вариантом.

Переход на другие модели

Третий вариант не требует никаких действий. Платформа изначально разрабатывалась так, чтобы работать с различными моделями искусственного интеллекта. Главной альтернативой для программирования остается Claude от Anthropic.

Согласно имеющимся данным, сейчас на OpenAI приходится лишь около 5 процентов трафика моделей Cursor. Учитывая это, становится понятно, почему OpenAI так легко расторгает соглашение. Хорошая новость в том, что ее выход из партнерства затронет ничтожное количество пользователей. Однако 5% людей все равно придется выбирать. Если разработчик не привязан к одной модели, он может вообще не заметить изменений.

Что известно о дальнейших шагах

Самое интересное сейчас – как будут развиваться события после перехода платформы под контроль SpaceXAI. Теперь компания оказалась в ситуации, когда зависит от искусственного интеллекта, поставляемого прямыми конкурентами Илона Маска.

OpenAI стала первым большим провайдером, изменившим формат сотрудничества после заключения соглашения. Пойдут ли за ней другие игроки рынка, станет ясно со временем.