Чим замінити Cursor

Ці зміни пов'язані з переходом Cursor під контроль компанії SpaceXAI. Вона належить Ілону Маску, який не припиняє висловлювати претензії до OpenAI й відкрито ворогує і з нею, і з її CEO Семом Альтманом. Судячи з усього, Альтман не збирається цього пробачати, а тому скористався положенням угоди про зміну власника, яке дає право розірвати співпрацю без жодних претензій, якщо компанія переходить в інші руки, пише 24 Канал.

12 листопада 2026 року називають датою остаточного припинення прямого доступу до моделей OpenAI, хоча терміни ще можуть зсунутися. Поки що наявні моделі штучного інтелекту працюватимуть у звичному режимі. Після завершення угоди користувачі втратять доступ до розробок OpenAI.

Який варіант пропонують із власним ключем API

Найпростіше рішення – підключити власний ключ OpenAI API просто в налаштуваннях редактора. У такому разі запити для чату та агентів надсилатимуться напряму, без посередництва платформи.

Втім, цей спосіб має обмеження. Ключ не працюватиме з автозаповненням, фоновими та хмарними агентами, автоматизацією і Cursor CLI. Окремо доведеться платити й за сам API, адже підписки ChatGPT Plus або Pro ці витрати не покривають.

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Чи можна розділити інструменти

Оскільки редактор побудований на архітектурі VS Code, розробники можуть ставити сумісні розширення. OpenAI радить використовувати власне розширення Codex IDE.

Такий підхід фактично розводить ці два інструменти в різні боки: код пишуть у звичному середовищі, а функції штучного інтелекту отримують через окремий плагін. Для тих, хто хоче працювати саме з найновішими моделями OpenAI, це може стати найзручнішим довгостроковим варіантом.

Перехід на інші моделі

Третій варіант не вимагає жодних дій. Платформу від початку будували так, щоб вона працювала з різними моделями штучного інтелекту. Головною альтернативою для програмування залишається Claude від Anthropic.

Згідно з наявними даними, зараз на OpenAI припадає лише близько 5 відсотків трафіку моделей Cursor. З огляду на це, стає зрозуміло, чому OpenAI так легко розриває угоду. Хороша новина в тому, що її вихід з партнерства вплине на мізерну кількість користувачів. Однак 5% людей все одно доведеться вибирати. Якщо розробник не прив'язаний до однієї моделі, він може взагалі не помітити змін.

Що відомо про подальші кроки

Найцікавіше зараз – як розвиватимуться події після переходу платформи під контроль SpaceXAI. Тепер компанія опинилася в ситуації, коли залежить від штучного інтелекту, який постачають прямі конкуренти Ілона Маска.

OpenAI стала першим великим провайдером, який змінив формат співпраці після угоди. Чи підуть за нею інші гравці ринку, стане зрозуміло згодом.