Apple сейчас имеет проблемы с интеграцией системы Face ID под экран. Ранее неоднократно появлялись сообщения, что компания работает над тем, чтобы полностью избавиться от Dynamic Island, оставив лишь небольшое отверстие под фронтальную камеру. Об этом пишет GSMarena.

Почему Apple не может отказаться от Dynamic Island?

Однако новые данные свидетельствуют о другом. Если информация подтвердится, Dynamic Island не исчезнет даже в будущих флагманах – iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Ожидается, что Apple уменьшит размеры этого элемента, но полностью убрать его пока не сможет.

Это означает, что компания все еще далека от создания смартфона с полностью чистым экраном без каких-либо вырезов или отверстий. Основное препятствие – сложность размещения сенсоров Face ID под дисплеем без потери качества и надежности работы.

Как пишут китайские источники в соцсети Weibo, стоит учитывать, что речь идет только о слухах. Apple традиционно не комментирует подобные утечки, а информация из неофициальных источников не всегда подтверждается. Поэтому окончательный вид будущих iPhone может отличаться.

Какие обновления стоит ожидать в iPhone 18 Pro?

Официальная презентация моделей iPhone 18 Pro и Pro Max ожидается в сентябре, тогда как базовая модель восемнадцатой серии может появиться только весной 2027 года. Несмотря на то, что общий дизайн сохранит черты предыдущей линейки, Apple готовит ряд точечных, но очень весомых обновлений, которые сделают новинку привлекательной для пользователей.

Одним из наиболее заметных визуальных изменений станет трансформация Dynamic Island. Этот элемент интерфейса, ставший визитной карточкой современных iPhone, должен значительно уменьшиться в размерах. Благодаря тому, что инженерам удалось разместить часть компонентов системы Face ID непосредственно под поверхностью дисплея, общая площадь выреза может сократиться на 35 процентов по сравнению с тем, что мы видели в iPhone 17 Pro.

Серьезный шаг вперед произойдет и в возможностях мобильной фотографии. Основная камера iPhone 18 Pro и Pro Max получит функцию переменной апертуры, что приблизит смартфон к возможностям профессиональных зеркальных камер. Это техническое решение позволит устройству самостоятельно или по желанию пользователя регулировать количество света, попадающего на сенсор, в зависимости от условий освещения. Кроме того, такая технология предоставит возможность гибко управлять глубиной резкости, создавая естественный эффект размытия заднего плана