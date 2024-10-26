Френч назвал так называемые паранормальные явления "искренним неправильным толкованием вещей, которые имеют естественное объяснение". По его мнению, тот факт, что мы не можем придумать объяснение тому или иному событию, не означает, что его источником являются потусторонние силы, говорится в статье Live Science.

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Объяснение призраков

Френч — скептик, который исследует непаранормальные объяснения встреч с привидениями. Эти объяснения включают галлюцинации, случаи явления фальшивых воспоминаний, парейдолию (склонность видеть лица в случайных неодушевленных предметах и узорах) и прочее.

Человеческий мозг склонен пропускать вещи и неправильно запоминать события, и он может делать поспешные выводы, когда пытается понять неоднозначный опыт, с которым еще не сталкивался. Это особенно актуально, когда человек хочет верить, что он видел призрака или другое мистическое существо.

Существуют также некоторые медицинские состояния, которые делают воображаемые встречи с призраками более вероятными. Одной из сфер исследования Френча является расстройство под названием сонный паралич, при котором люди думают, что они полностью проснулись, но не могут пошевелиться, при этом часто ощущая или наблюдая присутствие кого-то другого в комнате.

Это так, будто ваш разум просыпается, а тело – нет. У вас есть эта интересная смесь нормального сознания наяву и сознания сновидений. Содержание сновидения проникает в сознание наяву, и результаты могут быть совершенно ужасными,

– говорит Френч.

Ученый отмечает, что если кто-то страдает сонным параличом, не имея никаких предварительных знаний об этом расстройстве, то он или она вполне может предположить, что это был какой-то сверхъестественный опыт. Часто, находясь во власти своих сновидений, люди видят какую-то теневую фигуру где-то в комнате или рядом с собой.

В фильмах призраков изображают как полупрозрачных людей с полноценным телом, но такие случаи составляют лишь незначительное меньшинство среди всех сообщений о паранормальных явлениях. Иоганнес Диллингер, профессор раннемодерной истории в Оксфордском университете Брукса в Великобритании, работает над тем, чтобы понять, в какие типы призраков верили люди на протяжении веков в западном обществе и культуре. По его словам, самым распространенным видом призраков является невидимый полтергейст.

Многие, многие призраки на протяжении веков были просто полтергейстами, то есть оставались невидимыми. Мы думаем, что они существуют только потому, что слышим странные звуки, обычно ночью, которые трудно объяснить,

– сказал Диллингер.

Он выяснил, что до 1800 года люди верили, что у призраков есть важные незавершенные дела, но в гораздо более буквальном смысле, чем мы можем себе представить сегодня: они, например, обычно хотели, чтобы люди нашли их сокровища и нашли им хорошее применение. С тех пор представления о призраках стали более личными. Например, в XIX веке, как известно, верования изменились от призраков, которые концентрировались на вещах живых, до призраков, которые могли дать утешение и утешение тем, что еще не умер, на специальных спиритических сеансах.

Однако, несмотря на все это, призраки оставались, прежде всего, объяснением, которое люди охотно принимают для странных звуков в темноте. И, если подытожить все, "наблюдения" призраков во многом зависят от того, каким в тот день является представление культуры о духах. Проще говоря, люди "видят" именно то, что ожидают увидеть под влиянием различных культурных особенностей, таких как фильмы, литература или убеждения близких людей, которые изображают паранормальное определенным образом.