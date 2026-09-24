Чем грозят более дешевые альтернативы оригинальным зарядным устройствам

Аксессуары сомнительного качества часто не проходят надлежащего тестирования и не имеют необходимых защитных компонентов. Главный риск заключается в несоблюдении норм электробезопасности, поскольку неоригинальный адаптер может подавать некорректное питание на устройство, пишет 24 Канал.

Среди основных угроз эксперты выделяют:

Сильный перегрев блока питания, кабеля или самого смартфона.

Риск поражения электрическим током из-за недостатков изоляции.

Повреждение внутренних микросхем телефона или других подключенных гаджетов.

Сбои и нестабильность при подаче энергии.

Повышенная вероятность возгорания из-за короткого замыкания.

Влияние на аккумулятор и предостережения технологических гигантов

Современные смартфоны оснащены умными контроллерами для управления подачей питания. Именно поэтому использование качественного зарядного устройства стороннего производителя не наносит автоматического вреда аккумулятору. Проблема возникает именно тогда, когда аксессуар не соответствует стандартам безопасности или имеет технические дефекты.

Производители гаджетов постоянно подчеркивают важность сертификации. Компании Apple и Google предупреждают, что поврежденные или неофициальные адаптеры могут стать причиной пожара, поражения электрическим током или травм. В то же время Apple разрешает использовать сторонние блоки питания, если они соответствуют международным требованиям безопасности. Google также рекомендует проверять совместимость аксессуаров, чтобы избежать повреждений линейки Pixel.

Перегрев и правила безопасной зарядки

Во время зарядки адаптер и гаджет могут нагреваться, однако чрезмерный нагрев является тревожным сигналом. Если устройство достигло критической температуры, его следует немедленно отключить от сети и дождаться полного охлаждения. Кроме того, повышение температуры может быть вызвано физическими повреждениями или попаданием жидкости внутрь корпуса.

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Важную роль играет правильная циркуляция воздуха. Не кладите смартфон или зарядное устройство под подушку, одеяло или на другие поверхности, которые препятствуют отводу тепла. Все устройства во время зарядки должны находиться в хорошо проветриваемом месте.

Как правильно выбрать безопасное стороннее зарядное устройство

Не каждое неоригинальное зарядное устройство представляет угрозу. Главное правило – выбирать изделия, прошедшие надлежащую проверку. Организация USB Implementers Forum (USB-IF) проводит испытания аксессуаров и присваивает знак соответствия проверенным моделям. На официальном сайте USB-IF есть специальная база данных, где можно проверить интересующее вас устройство.

Перед покупкой внимательно изучите упаковку: на ней должны быть четко указаны производитель, технические характеристики и выходная мощность. Избегайте подделок, копирующих внешний вид и логотипы известных брендов. Внешне подделка может казаться идентичной, но предсказать качество ее внутренних компонентов и уровень защиты невозможно.