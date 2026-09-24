Чим загрожують дешевші альтернативи оригінальним зарядкам

Аксесуари сумнівної якості часто не проходять належного тестування та не мають необхідних захисних компонентів. Головний ризик полягає в недотриманні норм електробезпеки, оскільки неоригінальний адаптер може подавати некоректне живлення на пристрій, пише 24 Канал.

Серед основних загроз експерти виділяють:

Сильний перегрів блоку живлення, кабелю або самого смартфона.

Ризик ураження електричним струмом через недоліки ізоляції.

Пошкодження внутрішніх мікросхем телефона чи інших підключених гаджетів.

Збої та нестабільність під час подачі енергії.

Підвищена ймовірність займання через коротке замикання.

Вплив на акумулятор та застереження технологічних гігантів

Сучасні смартфони мають розумні контролери для керування подачею живлення. Саме тому використання якісного зарядного пристрою від стороннього бренду не шкодить акумулятору автоматично. Проблема виникає саме тоді, коли аксесуар не відповідає стандартам безпеки або має технічні дефекти.

Виробники гаджетів постійно наголошують на важливості сертифікації. Компанії Apple та Google застерігають, що пошкоджені або неофіційні адаптери можуть стати причиною пожежі, електричного шоку чи травм. Водночас Apple дозволяє застосовувати сторонні блоки живлення, якщо вони відповідають міжнародним вимогам безпеки. Google також рекомендує перевіряти сумісність аксесуарів, щоб уникнути пошкоджень лінійки Pixel.

Перегрів і правила безпечного заряджання

Під час відновлення заряду адаптер і гаджет можуть ставати теплими, проте надмірне нагрівання є тривожним сигналом. Якщо пристрій досяг критичної температури, його слід негайно від'єднати від мережі та зачекати на повне охолодження. Крім того, підвищення температури може виникнути через фізичні пошкодження чи потрапляння рідини всередину корпусу.

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Важливу роль відіграє правильна циркуляція повітря. Не кладіть смартфон або зарядний пристрій під подушку, ковдру чи на інші поверхні, які перешкоджають відведенню тепла. Усі елементи під час заряджання мають перебувати у добре провітрюваній зоні.

Як правильно обрати безпечний сторонній зарядний пристрій

Не кожен неоригінальний зарядний пристрій несе загрозу. Головне правило – обирати вироби, які пройшли належну перевірку. Організація USB Implementers Forum (USB-IF) проводить випробування аксесуарів і надає знак відповідності перевіреним моделям. На офіційному сайті USB-IF функціонує спеціальна база даних, де можна перевірити потрібний пристрій.

Перед покупкою уважно вивчіть упаковку: на ній мають бути чітко вказані виробник, технічні характеристики та вихідна потужність. Уникайте підробок, які копіюють зовнішній вигляд та логотипи відомих брендів. Зовні копія може здаватися ідентичною, але передбачити якість її внутрішніх компонентів та рівень захисту неможливо.