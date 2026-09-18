Использование российского ПО опасно

Об опасности использования вражеских программ в очередной раз напоминает Министерство цифровой трансформации Украины. Использование программного обеспечения из России не только создает зависимость от агрессора, но и грозит утечкой конфиденциальных данных, а также напрямую финансирует врага за счет уплаты лицензионных сборов в бюджет РФ.

В 2025 году команда реагирования на киберинциденты CERT-UA при Госспецсвязи зафиксировала 5 927 киберинцидентов. Это на 37,4% превышает показатель предыдущего года, когда специалисты зарегистрировали 4 315 подобных случаев. Эксперты отмечают, что именно программные продукты российского происхождения служили точками входа для многих вражеских кибератак.

Шесть украинских продуктов для замены программного обеспечения из РФ

Чтобы помочь отечественному бизнесу безопасно перейти на надежные альтернативы, резиденты "Дия.Сити" предлагают собственные разработки для различных направлений:

Ringostat – платформа для бизнес-коммуникаций, телефонии и аналитики. Сервис помогает обрабатывать звонки, чаты и сообщения, а также анализирует, какая реклама действительно привлекает покупателей.

NetHunt – удобная CRM-система для управления продажами. Она позволяет вести клиентскую базу, контролировать сделки, общаться с покупателями и отслеживать результаты работы команды в одном месте.

Хорошоп – сервис для создания интернет-магазинов без единой строчки кода. Позволяет настроить оплату, организовать доставку и подключить маркетинговые инструменты.

SOC Prime – платформа для поиска и анализа киберугроз. Она помогает специалистам по безопасности мгновенно выявлять подозрительную активность и реагировать на хакерские атаки.

PeopleForce – HR-система для управления командой, которая автоматизирует наем, фиксирует рабочее время, оценивает эффективность и помогает адаптировать новичков.

ISpro – модульная ERP-система для управления предприятием, которая полностью решает вопросы бухгалтерии, финансов, кадров, склада, закупок и документооборота.

Где искать другие отечественные цифровые решения

В сентябре 2025 года "Дия.Бизнес" совместно с Ассоциацией IT Ukraine запустили онлайн-платформу "Маркетплейс цифровых решений". На этой площадке предприниматели могут быстро находить проверенные украинские продукты для CRM, бухгалтерии, маркетинга, логистики и кибербезопасности.

Эксперты призывают бизнес всегда проверять происхождение программ, их разработчиков и владельцев. Переход на украинские сервисы усиливает защиту вашей компании и поддерживает развитие отечественного технологического сектора.